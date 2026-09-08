Nos próximos dias 15 e 16 de setembro, acontece o Simpósio “50 Anos da Sorri Bauru – Meio Século Transformando Realidades”, no Teatro Universitário da USP. O evento, que faz parte das celebrações do cinquentenário da instituição, tem a parceria da Faculdade de Medicina de Bauru (FMBRU-USP) e da Faculdade de Odontologia de Bauru (FOB USP) e apoio da Tilibra.

As inscrições estão na reta final e faltam poucas vagas. O público-alvo são profissionais, pesquisadores e estudantes das áreas da saúde, da educação, da assistência social e do direito, e demais entusiastas da inclusão social. Para se inscrever, acesse o site Even3.com.br e digite “simposio 50 anos sorri” para encontrar o evento. Na pauta, reflexões e construções coletivas sobre os avanços conquistados e os desafios que ainda se impõem para a efetivação dos direitos das pessoas com deficiência (PcD). O evento ocorrerá na modalidade presencial.

Entre os convidados, Arthur Medeiros (coordenador-geral de saúde PcD do Ministério da Saúde), Cláudia Afonso (superintendente do Ministério da Saúde em São Paulo), Marcos da Costa (secretário estadual dos Direitos PcD), José Sebastião dos Santos (diretor da FMBRU-USP), Lucas Pimentel (promotor da infância e juventude do Ministério Público) e Aline Fiori (apoiadora do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde de São Paulo).