Borebi - Policiais civis de Borebi, com apoio de equipes da Delegacia de Lençóis Paulista, apreenderam, na manhã desta terça-feira (8), uma espingarda que pode ter sido usada para balear um cachorro caramelo comunitário no final de agosto, em Borebi (45 quilômetros de Bauru). Um suspeito já foi identificado e é investigado pelo crime de maus-tratos.

O cão foi encontrado agonizando, em meio a muito sangue, no dia 27 de agosto. Em um primeiro momento, as equipes que fizeram o resgate acreditaram que ele teria sido vítima de um atropelamento.

No entanto, durante atendimento veterinário, segundo registro policial, constatou-se que o animal havia sido atingido por disparo de arma de fogo, que causou fratura gravíssima em uma de suas patas.