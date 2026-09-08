08 de setembro de 2026
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EM BOREBI

Cão comunitário é baleado e espingarda de suspeito é apreendida

Por Lilian Grasiela | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Polícia Civil/Reprodução
O cachorro foi atendido em uma clínica particular em Lençóis Paulista, com despesas custeadas pela prefeitura, e segue em tratamento para tentar evitar que sua pata seja amputada
O cachorro foi atendido em uma clínica particular em Lençóis Paulista, com despesas custeadas pela prefeitura, e segue em tratamento para tentar evitar que sua pata seja amputada

Borebi - Policiais civis de Borebi, com apoio de equipes da Delegacia de Lençóis Paulista, apreenderam, na manhã desta terça-feira (8), uma espingarda que pode ter sido usada para balear um cachorro caramelo comunitário no final de agosto, em Borebi (45 quilômetros de Bauru). Um suspeito já foi identificado e é investigado pelo crime de maus-tratos.

O cão foi encontrado agonizando, em meio a muito sangue, no dia 27 de agosto. Em um primeiro momento, as equipes que fizeram o resgate acreditaram que ele teria sido vítima de um atropelamento.

No entanto, durante atendimento veterinário, segundo registro policial, constatou-se que o animal havia sido atingido por disparo de arma de fogo, que causou fratura gravíssima em uma de suas patas.

Após diligências em propriedades rurais e investigações visando esclarecer o crime de maus-tratos, um suspeito foi identificado. No imóvel dele, foi apreendida uma espingarda, que será periciada.

O investigado foi ouvido pelo delegado Luiz Cláudio Massa e negou os fatos, mas admitiu ter perdido 20 carneiros recentemente em razão de ataques de cães que invadem sua propriedade rural.

O cachorro foi atendido em uma clínica particular em Lençóis Paulista, com despesas custeadas pela prefeitura, e segue em tratamento para tentar evitar que sua pata seja amputada. O caso segue sob investigação.

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