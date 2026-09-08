A quarta edição do Miss LGBT+ de Tupã movimentou o Teatro Municipal Antonio Parra Gomes no último sábado, reunindo cultura, entretenimento e representatividade. Realizado pela Organização LGBT+ Tibira de Tupã, o concurso contou com o apoio da Prefeitura de Tupã, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e defesa do folclore, e teve entrada gratuita. O evento lotou o teatro e atraiu público não apenas de Tupã, mas também de cidades como Bauru e Marília, demonstrando o alcance regional conquistado pela iniciativa. A programação contou com apresentação de Sahara Montilla e Charles dos Passos, participação do DJ DNA e shows de Kyara Arayk, Layla Ferraz e Suzan Queen.

Os candidatos também brilharam no palco em apresentações que tiveram a participação do coreógrafo Fabyano Tenório Geronymo, contribuindo para a produção artística e o espetáculo apresentado ao público. O corpo de jurados foi formado por Wesley Henrique, Chris Zanelati, Dakota Komodo, Jhenyfer e Breno Erick. Durante a noite, foi eleita a Corte LGBT+ de Tupã 2026. Ivy Queen recebeu o título de Miss Gay; Raphael Lorenzzo foi eleito Mister Gay; Silvana Moranguinho, Miss Lésbica; Lucca Gomes de Sousa, Mister Trans; Laura Amorosine, Miss Trans; Helennak recebeu o título de Simpatia; e Richard Palma foi escolhido como padrinho da corte.

A realização da quarta edição também evidencia o trabalho desenvolvido pelo Coletivo Tibira de Tupã na organização de atividades que unem cultura, entretenimento e participação da comunidade. Presidido por Wesley Vasques, o coletivo é composto também por Vinicius Gabriel, Matheus Francisco, Débora Alicinio, Gabriel Miranda, Eduardo Vale e Charles dos Passos.A presença de artistas, candidatos e público de diferentes municípios reforçou ainda a integração entre Tupã e outras cidades da região. Ao reunir diferentes expressões artísticas e movimentar o Teatro Municipal, o concurso amplia seu espaço na programação cultural da cidade e proporciona visibilidade aos talentos que participam da iniciativa.