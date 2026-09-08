08 de setembro de 2026
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EM ITAPUÍ

Cabine de caminhão fica destruída em acidente na Bauru-Jaú

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Fonte: Portal CCM - ARTESP (ccm.artesp.sp.gov.br)
Acidente impressionou quem passou pelo local
Acidente impressionou quem passou pelo local

Um grave acidente envolvendo dois caminhões foi registrado no final da manhã desta terça-feira (8) na rodovia Bauru-Jaú (comandante João Ribeiro de Barros), em Itapuí. Segundo o site da Artesp, o caminhão Mercedes-Benz estava carregado de madeira e trafegava em baixa velocidade no sentido Jaú quando, por motivos que ainda serão esclarecidos, um cavalo mecânico Scania se aproximou e atingiu a traseira do caminhão.

Com o impacto, os dois veículos ficaram parados sobre as faixas de rolamento. O cavalo mecânico Scania ficou totalmente destruído. O Mercedess-Benz sofreu pequenos danos.  A ambulância da concessionária EixoSP atendeu aos dois motoristas que estavam conscientes, orientados e recusaram atendimento hospitalar. A rodovia chegou a ficar interditada até a remoção da Scania mas já está liberada ao trânsito. 

Apesar dos danos, motoristas não se feriram
Apesar dos danos, motoristas não se feriram
Caminhão Mercedez teve danos pequenos
Caminhão Mercedez teve danos pequenos

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