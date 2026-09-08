Um grave acidente envolvendo dois caminhões foi registrado no final da manhã desta terça-feira (8) na rodovia Bauru-Jaú (comandante João Ribeiro de Barros), em Itapuí. Segundo o site da Artesp, o caminhão Mercedes-Benz estava carregado de madeira e trafegava em baixa velocidade no sentido Jaú quando, por motivos que ainda serão esclarecidos, um cavalo mecânico Scania se aproximou e atingiu a traseira do caminhão.

Com o impacto, os dois veículos ficaram parados sobre as faixas de rolamento. O cavalo mecânico Scania ficou totalmente destruído. O Mercedess-Benz sofreu pequenos danos. A ambulância da concessionária EixoSP atendeu aos dois motoristas que estavam conscientes, orientados e recusaram atendimento hospitalar. A rodovia chegou a ficar interditada até a remoção da Scania mas já está liberada ao trânsito.