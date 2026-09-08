Uma mulher de 35 anos foi presa pelo crime de abuso contra animais ao arremessar um filhote de cachorro da sacada de um condomínio, no bairro Residencial Cachoeirinha 4, em Botucatu (a 100 quilômetros de Bauru). A abordagem e a condução do caso foram feitas pela Guarda Civil Municipal (GCM) da cidade e aconteceram na sexta-feira (4), com a divulgação do boletim de ocorrência nesta terça (8).

Segundo consta do histórico policial, a mulher arremessou uma fêmea de quatro meses de vida, chamada "Neguinha", do primeiro andar. A motivação não foi divulgada. Ela teve ferimento em uma das patas, possivelmente quebrada, mas foi socorrida a um veterinário com vida, apesar da suspeita também de um trauma na cabeça. Diante dos fatos, a mulher foi abordada pela equipe da GCM e conduzida ao Plantão Policial de Botucatu, onde teve a prisão em flagrante ratificada. Os guardas também obtiveram junto ao condomínio imagens do sistema de monitoramento, que registraram o momento em que o animal foi arremessado pela mulher.