Uma mulher de 50 anos está desaparecida desde a manhã desta sexta-feira (4), em Bauru. Segundo o boletim de ocorrência, Marciene Pereira da Silva Soares foi vista pela última vez por volta das 7h, no Núcleo Habitacional José Regino.

O desaparecimento foi registrado pela família junto à Polícia Civil que está investigando o caso. Marciene usava tênis, boné, bermuda, camiseta branca e uma bolsa rosa. A família também divulgou uma publicação nas redes sociais pedindo ajuda para localizar a mulher. Na mensagem, familiares solicitam que qualquer pessoa que tenha informações sobre o paradeiro de Marciene entre em contato.

O apoio da população por meio de denúncias anônimas pelo telefone 197 ou 181, é fundamental.