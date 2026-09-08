A equipe de luta de alto rendimento da Associação Garra de Tigre de Kung Fu/Semel de Bauru (AGTKF) encerrou, neste feriado de segunda-feira (7), em Maceió (AL), uma vitoriosa participação no 36.º Campeonato Brasileiro da modalidade, com 12 medalhas: seis de ouro, três de prata e três de bronze. Os atletas bauruenses contam com o apoio da Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (Semel) e do Fundo Municipal de Desenvolvimento Esportivo (FMDE).

O líder da equipe e também competidor, Richard Leutz, venceu nas categorias de mãos livres e armas curtas, ficando com a prata em armas duplas, assim como Everton Fernandes, campeão na categoria Shuaijiao 90 kg. A Confederação Brasileira de Kung Fu reestruturou a divisão das categorias infantis, fazendo com que dois atletas de Bauru, campeões brasileiros de 2025 das categorias A e B, se enfrentassem este ano. No Paulista, Artur Agulhari venceu, mas, em Maceió, Pedro Redondo teve a melhor nota e sagrou-se campeão na categoria de mãos livres, que formou um pódio inteiro de Bauru, com Artur Agulhari em segundo e Noah Leutz em terceiro. Pedro e Noah conquistaram outros títulos, em bastão e armas duplas, respectivamente. Noah Leutz sagrou-se campeão brasileiro pela primeira vez, desbancando, entre outros, mais um atleta de São Paulo, que o havia vencido no estadual deste ano.

Completando a equipe, as duas atletas juvenis estreantes em nacionais: Christiana Silva, que conquistou uma prata em mãos livres e um bronze em espada, e Danielle Sales Maciel, bronze em mãos livres. Luciano Estevam, Laís Irene Pereira e Davi Cavalheri ficaram com a 4.ª colocação em suas categorias e não trouxeram medalhas desta vez.