A Polícia Militar de Bauru registrou mais um furto no Centro, desta vez com o suspeito preso por policiais da 1.ª Companhia do 4.º Batalhão de Caçadores, que detiveram o indivíduo depois de ele arrombar a porta de um carro em via pública e subtrair diversos itens que estavam dentro dele. O crime ocorreu no início da manhã desta terça-feira (8), por volta de 6h15, na quadra 2 da rua Virgílio Malta.

Segundo a PM, a equipe que estava em patrulhamento pela área central, já com vistas a coibir furtos e roubos, se deparou com a dona do automóvel pedindo ajuda. Ela forneceu imagens de uma câmera de segurança, que contribuíram para a prisão. O indivíduo subtraiu, segundo ela, uma bolsa com vários pertences, incluindo carteira com cartões bancários, documentos pessoais e a caixa de multimídia do som veicular.

Os policiais da 1.ª Companhia realizaram patrulhamento e localizaram o indivíduo em situação de rua no viaduto da avenida Nuno de Assis. Em sua posse, estavam ainda parte dos objetos furtados. Mediante a situação, ele teve sua prisão ratificada no Plantão Policial por furto qualificado, permanecendo à disposição da Justiça.