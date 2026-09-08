O 13.º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep) tirou de circulação de Bauru uma pistola modelo Taurus calibre 9 milímetros acompanhada de 76 munições, na Vila Industrial. A apreensão aconteceu quando os policiais militares foram apurar uma denúncia de ameaça, seguida de lesão corporal e injúria, neste domingo (6).

A PM recebeu informações de que um indivíduo, acompanhado de sua namorada, teria ido até a residência de sua ex-companheira, onde teria ocorrido uma discussão. Nesta briga, o homem teria ido até o local armado, segundo testemunhas.

Com as informações obtidas, os policiais realizaram diligências e localizaram o veículo do suspeito. Ele confessou informalmente aos PMs que possuía uma arma registrada em seu nome e indicou aos policiais onde ela estava guardada, em sua casa. Os envolvidos foram conduzidos à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Bauru. O suspeito foi liberado após prestar depoimento e responderá a um inquérito em liberdade.