Uma mulher de 43 anos foi morta com golpes de uma garrafa de vidro quebrada na noite de segunda-feira (7), no Jardim Planalto, em Macatuba (SP). O principal suspeito, que seria seu companheiro, de 36 anos, foi preso em flagrante pela Polícia Militar (PM) após uma rápida ação no local. De acordo com informações do boletim de ocorrência, a equipe do pelotão de Macatuba foi acionada pelo Centro de Operações da Polícia Militar (COPOM) para atender a uma ocorrência inicialmente informada como possível lesão provocada por arma branca.

O próprio suspeito teria feito a solicitação. Ao chegarem ao imóvel, os policiais encontraram o portão entreaberto e o homem dentro da residência. Durante a abordagem, ele afirmou que havia se envolvido em uma discussão com a companheira, Cristiane Aparecida Silvestrini, de 43 anos, por ciúmes. Segundo o relato apresentado aos policiais, a mulher estaria com uma faca e teria tentado atacá-lo. Ele então teria pegado uma garrafa de vidro, quebrado o objeto e atingido o pescoço da vítima. O homem também teria informado que a mulher ainda estava viva dentro da casa e que pretendia se entregar. No entanto, quando os policiais determinaram que ele saísse do imóvel, o suspeito teria resistido e tentado fechar o portão, afirmando que não seria preso.

Diante da resistência, os policiais entraram na residência, realizaram a contenção do homem e encontraram a vítima gravemente ferida. A equipe tentou prestar socorro, mas constatou que ela já estava morta em razão da gravidade dos ferimentos. O suspeito foi conduzido à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Bauru. Após tomar conhecimento dos fatos, a delegada plantonista ratificou a prisão em flagrante pelo crime de feminicídio. O homem permaneceu preso à disposição da Justiça e, posteriormente, foi encaminhado a um presídio da região.