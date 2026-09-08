O friozinho e a chuva registrados no final de semana e também no feriado desta segunda-feira (7) devem continuar em Bauru e cidades da região e se repetir ao menos até domingo (13), levando em consideração diversos fatores climáticos, entre eles uma frente fria somada a um ciclone extratropical. Os dados são do Centro de Meteorologia da Unesp (IPMet) de Bauru, que apontam, para esta semana, médias de temperaturas que devem variar entre 14 a 15 graus de mínima e 30 a 31 graus de máxima.

De acordo com o instituto, nesta terça (8), a semana “útil” iniciou com nebulosidade variável e com áreas de chuvas isoladas ao longo do dia, algumas acompanhadas por trovoadas ocasionais em todo o Estado de São Paulo. Nesta quarta-feira (9), a formação de um sistema de baixa pressão no continente, entre o Paraguai e Mato Grosso do Sul, causará o aumento da nebulosidade, provocando áreas de chuvas com trovoadas isoladas e descargas elétricas ocasionais.

Na quinta-feira (10), o sistema de baixa pressão se intensifica, com áreas de chuvas na região de Bauru, inclusive com descargas elétricas ocasionais. De sexta (11) a domingo (13), os dias deven começar com céu parcialmente nublado e sem chuva em grande parte do Estado. Contudo, no decorrer da tarde, uma nova frente fria associada a um ciclone extratropical que se propaga pelo oceano Atlântico avança pelo litoral paulista, aumenta a nebulosidade em várias regiões paulistas, trazendo áreas de chuvas com trovoadas isoladas, raios e rajadas de vento.