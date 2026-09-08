A 45ª Feira da Bondade da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Bauru começa nesta sexta-feira (11), com uma atração especial para marcar a abertura. A partir das 18h, o público poderá participar de um happy hour com uma ação de chopp em dobro até as 20h. O evento seguirá até domingo, dia 13, com atrações musicais, gastronomia, artesanato e atividades para toda a família.

Durante o happy hour, a ação de chopp em dobro será realizada enquanto houver unidades disponíveis, dentro do limite estabelecido pela organização. A iniciativa integra a programação de abertura e foi pensada como uma opção de lazer para quem participar do primeiro dia da Feira. Além da atração de sexta-feira, a programação musical será distribuída pelos três dias do evento. Na sexta, o público poderá acompanhar o Deck 66. No sábado, estão previstas apresentações de Seo Groove, Sons de Jorge, Novo Clima, Rockmantics e Gustavo Moterani. No domingo, a programação terá Curte Aí, Seu Marcolino e Gui Munhoz. A Feira também contará com Praça de Alimentação, feira de artesanato e Espaço Kids.

A Feira da Bondade será realizada na sede da Apae, na avenida José Henrique Ferraz, 20-20, com entrada gratuita. Na sexta-feira, o funcionamento será das 18h às 22h; no sábado, das 10h às 22h; e no domingo, das 10h às 18h. Mais do que uma programação de lazer, a Feira tem finalidade beneficente. A renda arrecadada será destinada à manutenção dos serviços oferecidos pela Apae às pessoas com deficiência e suas famílias. A instituição realiza diferentes ações e eventos ao longo do ano para a obtenção de recursos próprios, e a Feira da Bondade integra esse calendário.