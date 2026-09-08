O Esporte Clube Noroeste SAF entra em campo por uma causa que vale muito mais do que três pontos. Com responsabilidade social, união e solidariedade, o clube lança a campanha Norusca pela vida, uma mobilização pela doação de sangue em apoio ao Hemonúcleo do Hospital de Base de Bauru.
A iniciativa surge em um momento de atenção. O número de doações caiu cerca de 50%, deixando os estoques abaixo do esperado para os diferentes tipos sanguíneos. Os grupos são divididos entre RH positivo e negativo, nos tipos A, B, AB e O, sendo que os negativos costumam apresentar maior dificuldade de reposição. E, antes de convocar sua torcida, o Noroeste decidiu começar fazendo a sua parte dentro de casa. A mobilização interna será realizada em dois momentos e envolverá cerca de 40 voluntários ligados ao clube. Na próxima quarta-feira ( 9) às 9h, a campanha começa com a participação da diretoria e dos funcionários da área administrativa do Esporte Clube Noroeste SAF, que irão até o Hemonúcleo para realizar a doação de sangue e dar o pontapé inicial no Norusca pela vida.
Na sequência, será a vez de o elenco entrar nessa corrente de solidariedade. Na segunda-feira (14), os atletas do Noroeste que se voluntariaram espontaneamente para participar da campanha também irão ao Hemonúcleo para realizar a doação. Entre os jogadores aptos estão atletas a partir dos 16 anos, idade mínima permitida para doar sangue, desde que sejam atendidos os critérios e as autorizações exigidas para menores de 18 anos.
A proposta do clube é dar o exemplo dentro de sua própria estrutura para, a partir disso, levar a mobilização às arquibancadas, aos torcedores e à população de Bauru e região. Mais do que lançar uma campanha, o Norusca quer incentivar uma corrente capaz de transformar solidariedade em vidas atendidas. Considerando que uma única bolsa de sangue pode beneficiar até quatro pessoas, a participação dos cerca de 40 voluntários do clube, entre diretoria, funcionários e atletas, tem potencial para contribuir com o atendimento de até 160 vidas. E o movimento não termina com as ações dos dias 9 e 14. Elas representam apenas o início de uma campanha que pretende mobilizar a torcida noroestina e toda a comunidade para ajudar a recuperar os estoques de sangue.
Doar sangue é um gesto rápido, seguro e capaz de fazer diferença em momentos decisivos. Cada doação pode contribuir para o atendimento de pacientes submetidos a cirurgias e tratamentos, além de pessoas que necessitam de transfusões em situações de urgência e emergência. Para participar dessa corrente, o doador deve ter 16 anos ou mais e peso igual ou superior a 50 quilos. Também é necessário estar alimentado, evitando o consumo de alimentos gordurosos nas três horas que antecedem a doação. Pessoas menores de 18 anos precisam ainda atender aos critérios e apresentar as autorizações específicas exigidas para a doação nessa faixa etária.
O alcance dessa solidariedade vai muito além de um único hospital. Em Bauru, o sangue abastece o Hospital de Base, a Maternidade Santa Isabel, o Hospital Estadual de Bauru, o Hospital das Clínicas, o Centrinho, o Hospital Manoel de Abreu, o Hospital Lauro de Souza Lima, além das UPAs e do Pronto-Socorro Municipal. Na região, o atendimento alcança pacientes de Pederneiras, Agudos, Macatuba, Arealva, Pirajuí, Piratininga, Lençóis Paulista, Iacanga e Duartina. Ao lado de Bauru, são dez municípios beneficiados pelo trabalho realizado pelo Hemonúcleo.
O Hemonúcleo do Hospital de Base de Bauru atendimento de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h, e aos sábados, das 7h às 12h, na rua Monsenhor Claro, 8-88, Centro. Informações para doação podem ser obtidas pelo telefone (14) 3231-4771