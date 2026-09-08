O Esporte Clube Noroeste SAF entra em campo por uma causa que vale muito mais do que três pontos. Com responsabilidade social, união e solidariedade, o clube lança a campanha Norusca pela vida, uma mobilização pela doação de sangue em apoio ao Hemonúcleo do Hospital de Base de Bauru.

A iniciativa surge em um momento de atenção. O número de doações caiu cerca de 50%, deixando os estoques abaixo do esperado para os diferentes tipos sanguíneos. Os grupos são divididos entre RH positivo e negativo, nos tipos A, B, AB e O, sendo que os negativos costumam apresentar maior dificuldade de reposição. E, antes de convocar sua torcida, o Noroeste decidiu começar fazendo a sua parte dentro de casa. A mobilização interna será realizada em dois momentos e envolverá cerca de 40 voluntários ligados ao clube. Na próxima quarta-feira ( 9) às 9h, a campanha começa com a participação da diretoria e dos funcionários da área administrativa do Esporte Clube Noroeste SAF, que irão até o Hemonúcleo para realizar a doação de sangue e dar o pontapé inicial no Norusca pela vida.

Na sequência, será a vez de o elenco entrar nessa corrente de solidariedade. Na segunda-feira (14), os atletas do Noroeste que se voluntariaram espontaneamente para participar da campanha também irão ao Hemonúcleo para realizar a doação. Entre os jogadores aptos estão atletas a partir dos 16 anos, idade mínima permitida para doar sangue, desde que sejam atendidos os critérios e as autorizações exigidas para menores de 18 anos.