A comunidade do bairro Quilombo, em Iacanga, já está em clima de festa para celebrar Santa Virgínia. A programação, organizada pela Capela de Santa Virgínia e pela Paróquia São João Batista, promete reunir moradores, famílias e visitantes em momentos de fé, confraternização e muita alegria. A programação religiosa começa nesta quarta-feira (9), com o Tríduo de Santa Virgínia, sempre às 19h, que prossegue na quinta (10) e sexta-feira (11).

Além da programação religiosa, a festa preparou uma programação festiva para toda a família. No sábado (12), a partir das 19h, o público poderá aproveitar os tradicionais assados, espetinhos, refrigerantes, sucos e doces, além de participar do tradicional show de prêmios (bingo). O ponto alto das celebrações será no domingo (13). Às 9h30, os fiéis participarão da procissão, seguida de Santa Missa, em um momento especial de devoção e união da comunidade.

Às 11h do domingo será servido o almoço festivo, seguido, às 13h, pelo tradicional leilão, mantendo viva uma tradição que reúne a comunidade e contribui para as atividades da capela. A expectativa é de um fim de semana de muita participação, com espaço para reencontrar amigos, reunir a família e celebrar Santa Virgínia em um ambiente de fé, amizade e descontração.