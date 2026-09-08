Condutores sem habilitação, escapamentos proibidos e barulhentos, além de outras irregularidades, levaram a Polícia Militar a apreender sete motos e aplicar 14 multas em uma operação desencadeada antes do feriado, na noite deste sábado (5), no Núcleo Mary Dota, em Bauru. Segundo a corporação, este trabalho, que já é rotineiro, teve uma motivação a mais naquela região devido a um alerta de desordem e infrações de trânsito.

Segundo o 4.º Batalhão de Caçadores, os condutores foram abordados na avenida Marcos de Paula Raphael. Durante a operação, foram identificadas diversos problemas administrativos. As motocicletas recolhidas foram encaminhadas ao Pátio Bauru. A PM reforça que este trabalho é contínuo e seguirá nos próximos dias.