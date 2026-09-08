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IRREGULARIDADES

PM amplia fiscalização de motos e faz apreensões em Bauru

Por Bruno Freitas | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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PM/Divulgação
Operação foi motivada após alerta de desordem e infrações de trânsito no Mary Dota
Operação foi motivada após alerta de desordem e infrações de trânsito no Mary Dota

Condutores sem habilitação, escapamentos proibidos e barulhentos, além de outras irregularidades, levaram a Polícia Militar a apreender sete motos e aplicar 14 multas em uma operação desencadeada antes do feriado, na noite deste sábado (5), no Núcleo Mary Dota, em Bauru. Segundo a corporação, este trabalho, que já é rotineiro, teve uma motivação a mais naquela região devido a um alerta de desordem e infrações de trânsito.

Segundo o 4.º Batalhão de Caçadores, os condutores foram abordados na avenida Marcos de Paula Raphael. Durante a operação, foram identificadas diversos problemas administrativos. As motocicletas recolhidas foram encaminhadas ao Pátio Bauru. A PM reforça que este trabalho é contínuo e seguirá nos próximos dias.

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