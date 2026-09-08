Um acidente envolvendo dois automóveis, sendo um Jeep Renegade e um Ford Focus, resultou em uma vítima fatal e mais três pessoas feridas no final da noite desta segunda-feira (7), feriado de Sete de Setembro, na altura do quilômetro 135 da rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-255). A colisão ocorreu no trecho Jaú-Bocaina, em Bocaina (a 69 quilômetros de Bauru).

De acordo com o Centro de Controle Operacional (CCO) da concessionária ViaPaulista, com informações publicadas no site da Agência Reguladora de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), o SUV Renegade trafegava no sentido Sul, enquanto o Focus seguia na direção oposta, Norte, quando, por motivos ainda a serem esclarecidos, houve a forte batida frontal.

Devido ao impacto, o Renegade tombou sobre a faixa de rolamento e o Focus chocou-se contra a defensa metálica também. Unidades de resgate de Bocaina e da concessionária ViaPaulista socorreram as vítimas, sendo uma do Renegade em estado moderado de ferimentos. No Focus, um dos ocupantes morreu no local do acidente, e outras duas pessoas feridas, uma delas gravemente. Todos foram encaminhados para unidades de saúde do município. A Polícia Militar Rodoviária prestou atendimento no local e as causas serão investigadas pela Polícia Civil.