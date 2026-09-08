A Polícia Civil recuperou, neste sábado (5) oito joias de ouro 18 quilates avaliadas em aproximadamente R$ 72 mil, furtadas de uma tradicional joalheria de Botucatu (100 quilômetros de Bauru). Um homem de 23 anos, apontado pelas investigações como responsável pelo crime, foi detido durante a operação. As informações são do Jornal Leia Notícias.

O furto ocorreu em 24 de agosto, quando as oito peças foram retiradas do estabelecimento. Após o registro da ocorrência, equipes da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) e do Grupo de Operações Especiais (GOE) iniciaram as buscas para identificar o autor e localizar os objetos.

Durante as diligências, os investigadores reuniram informações que permitiram chegar ao suspeito. Com os elementos obtidos, a autoridade policial solicitou à Justiça um mandado de busca domiciliar. Após a autorização judicial, os policiais cumpriram a ordem na residência do investigado e encontraram todas as oito joias levadas da loja. As peças foram apreendidas e posteriormente devolvidas à vítima, possibilitando a recuperação integral do prejuízo estimado em R$ 72 mil. O suspeito também foi detido durante o cumprimento do mandado. Uma nova ocorrência foi registrada pela Polícia Civil em decorrência da ação.