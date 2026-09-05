Aos 130 anos, Bauru orgulha-se de sua história marcada pelos trilhos das ferrovias e pela efervescência do seu comércio. No entanto, a década de 1950 também foi um momento fascinante da vida cultural da cidade: a chegada das produções da Companhia Cinematográfica Vera Cruz. Conhecida como a “Hollywood Brasileira”, a produtora paulista sediada em São Bernardo do Campo, buscava colocar o cinema nacional em patamar internacional, tendo encontrado, nas telas dos cinemas bauruenses, um público fervoroso.

Nas páginas do jornal Diário de Bauru, os exemplares revelam que ir ao cinema não era apenas um entretenimento. Salas como o Cine Bandeirantes, Cine São Rafael, Cine Bauru, e a partir de 1954, as inaugurações do Cine Bela Vista e o suntuoso Cine São Paulo, transformavam a vida social do município. Foi lá que a população assistiu, com ingressos que variavam de Cr$ 2,50 a Cr$ 10,00 sucessos como a primeira produção cinematográfica de Mazzaropi, Saí da Frente, além dos clássicos como O Cangaceiro e Sinhá Moça.

Grandes estrelas como Tônia Carrero, Anselmo Duarte e Eliane Lage estampavam os anúncios impressos. As sessões obtinham um grande apelo comercial; exemplo disso é o filme Tico-Tico no Fubá, que expandiu os horários de exibição, introduzindo as sessões vesperais (14h) nos sábados e domingos. Floradas na Serra, filme com a GRANDE Cacilda Becker, chegou a operar em regime de alta rotatividade, com 5 sessões aos fins de semana.