A crise que era apenas sem precedentes transformou-se num terremoto político e institucional a três semanas da eleição presidencial. O incêndio devora o Supremo Tribunal Federal e será difícil de apagar depois das acusações recíprocas entre os ministros Alexandre de Moraes e André Mendonça.

O país todo assiste sem bem entender o que acontece em meio a tantos questionamentos jurídicos. O cidadão menos exposto aos meios de comunicação pelo menos entende que "deu ruim" para a Suprema Corte. A instituição deveria ser considerada "infalível" em matéria de distribuição de Justiça, porque é a última a falar. "Tollitur quaestio" - encerra a discussão.

O ministro André Mendonça, relator, quebrou o sigilo que blindava a publicidade dos diálogos nada republicanos ocorridos entre o colega-ministro Alexandre de Moraes e Daniel Vorcaro, ex-Banco Master. As conversas foram levantadas pela Polícia Federal, em celulares apreendidos do dono do Banco. Revelam que as conversas entre Vorcaro e Moraes não passavam de uma advocacia administrativa, proibida para quem tem o dever de zelar pelo direito. Essas relações promíscuas eram conhecidas desde o dia em que a opinião pública soube dos contratos assinados por Vorcaro com o escritório da mulher de Moraes, os mais polpudos da história da advocacia brasileira - R$ 208 milhões.