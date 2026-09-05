2ª) – Quando a paciente tem doença óssea que esclerosou seu trabeculado, deixando-o tão denso e mineralizado, sem espaço para a inflamação e sem tempo para ela atuar contra as bactérias que chegam ao local.

1ª) – Quando a paciente não tem condição sistêmica adequada. Não tem diabete? O paciente é oncológico em tratamento e controle? Tem doença autoimune ativa? Se alimenta adequadamente ou faz regime alimentar induzido ou não por medicamentos? E a função renal e hepática? Como estão os exames?

A defesa do organismo está principalmente no sangue e seus agentes são fabricados na medula óssea, o local onde mais células proliferam no organismo.

Quando faltam nutrientes, a anemia e a leucopenia se instalam, pois a medula não tem as proteínas, vitaminas e íons necessários para tamanha produção de células e substâncias como os anticorpos ou imunoglobulinas, complemento e outros. É o que acontece nas pessoas que fazem regimes das mais variadas formas.

No diabete melito, de cada três pacientes um não sabe que o tem, a glicose não consegue entrar nas células, pois falta a insulina que representa a chave de entrada para este combustível celular essencial. Sem glicose, a produção de anticorpos e a proliferação celular ficam reduzidas, deixando o organismo com suas defesas reduzidas.