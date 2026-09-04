São Manuel - O empresário Luciano Pampado Casquel, 68 anos, foragido da Justiça por homicídio ocorrido em São Manuel (69 quilômetros de Bauru) no dia 9 de outubro de 1987, foi localizado após se envolver em uma briga de trânsito em Assunção, no Paraguai, e apontar uma arma para o condutor do outro veículo.

Membro de família tradicional de São Manuel, Casquel foi condenado pelo Tribunal do Júri em 2013 pelo assassinato de Luiz Antonio Valverde, na época com 19 anos. A pena foi de 14 anos de prisão em regime fechado. O julgamento, 26 anos após o crime, ocorreu à revelia pelo fato do réu estar foragido.

O empresário vivia com identidade falsa no país vizinho. Em razão da ameaça no trânsito, policiais paraguaios foram até a casa dele, apreenderam armas de fogo e uma caminhonete e descobriram seu verdadeiro nome, além da existência de um mandado de prisão em aberto contra ele no Brasil.