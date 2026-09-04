Macatuba - Macatuba (46 quilômetros de Bauru) passou a contar com o Proerd (Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência), iniciativa preventiva desenvolvida pela Polícia Militar (PM) em parceria com as escolas e as famílias. O programa, que teve início na cidade no dia 10 de agosto, tem como objetivo preparar crianças e adolescentes para lidar com situações de pressão e risco, fortalecendo a capacidade de tomar decisões seguras, responsáveis e conscientes.
Inicialmente, serão atendidos cerca de 350 estudantes dos 5.º e 7.º anos de toda a rede municipal e estadual de ensino do município. As aulas serão realizadas uma vez por semana, durante 10 semanas, com duração aproximada de 50 minutos.
Em Macatuba, as atividades serão conduzidas pela cabo PM Cristina Andrade, responsável pelas aulas do programa. Cada encontro contará com uma temática específica e atividades interativas, incluindo dinâmicas, conversas, momentos de reflexão e jogos, buscando desenvolver nos alunos habilidades de autocontrole, pensamento crítico e resistência à pressão para o uso de drogas e à prática de atos violentos.
Mais do que falar sobre drogas e violência, o Proerd trabalha a prevenção e a formação cidadã, incentivando o respeito, o civismo e responsabilidade nas escolhas do dia a dia. A proposta também reforça a importância da união entre Polícia Militar, escola e família na construção de uma rede de proteção para crianças e adolescentes.
"Trazer o Proerd para Macatuba é investir na prevenção e, principalmente, no futuro das nossas crianças e adolescentes. Queremos que nossos alunos tenham informação, orientação e segurança para fazer boas escolhas diante das situações que a vida apresenta", ressalta o prefeito Anderson Ferreira.
"Essa parceria entre a Polícia Militar, as escolas, a prefeitura e as famílias fortalece toda a nossa comunidade e contribui para a formação de cidadãos mais conscientes e preparados", completa.
A família tem papel fundamental no desenvolvimento do programa, sendo responsável por reforçar em casa os aprendizados trabalhados em sala de aula, mantendo o diálogo aberto e fortalecendo valores como cidadania, respeito e responsabilidade.
Ao final das 10 semanas de atividades, está prevista uma formatura de encerramento, que será divulgada posteriormente, após a conclusão das tratativas com os setores parceiros.