Macatuba - Macatuba (46 quilômetros de Bauru) passou a contar com o Proerd (Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência), iniciativa preventiva desenvolvida pela Polícia Militar (PM) em parceria com as escolas e as famílias. O programa, que teve início na cidade no dia 10 de agosto, tem como objetivo preparar crianças e adolescentes para lidar com situações de pressão e risco, fortalecendo a capacidade de tomar decisões seguras, responsáveis e conscientes.

Inicialmente, serão atendidos cerca de 350 estudantes dos 5.º e 7.º anos de toda a rede municipal e estadual de ensino do município. As aulas serão realizadas uma vez por semana, durante 10 semanas, com duração aproximada de 50 minutos.

Em Macatuba, as atividades serão conduzidas pela cabo PM Cristina Andrade, responsável pelas aulas do programa. Cada encontro contará com uma temática específica e atividades interativas, incluindo dinâmicas, conversas, momentos de reflexão e jogos, buscando desenvolver nos alunos habilidades de autocontrole, pensamento crítico e resistência à pressão para o uso de drogas e à prática de atos violentos.