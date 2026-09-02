A Polícia Militar (PM) encerrou nesta quarta-feira (2) a Operação “Impacto Custos Vigilat”, realizada desde o dia 29 de agosto em Bauru e nos demais municípios da área de responsabilidade do 4.º Batalhão de Polícia Militar do Interior (4.º BPM/I). A ação mobilizou diferentes unidades especializadas e instituições de segurança em uma estratégia integrada de prevenção e combate à criminalidade.

Coordenada pelo tenente-coronel Gustavo Cardoso Xavier, e com coordenação operacional do major Bruno Mandaliti Scarp, a operação foi estruturada a partir de um comando unificado, permitindo que os diferentes efetivos atuassem de maneira coordenada em pontos considerados estratégicos.

Ao longo dos cinco dias de atividades, 478 pessoas foram abordadas e 403 condutores fiscalizados. As equipes também vistoriaram 241 automóveis e 151 motocicletas. Um dos principais resultados foi a localização e prisão de 71 pessoas, sendo 24 em flagrante e outras 47 procuradas pela Justiça.