A Polícia Militar (PM) encerrou nesta quarta-feira (2) a Operação “Impacto Custos Vigilat”, realizada desde o dia 29 de agosto em Bauru e nos demais municípios da área de responsabilidade do 4.º Batalhão de Polícia Militar do Interior (4.º BPM/I). A ação mobilizou diferentes unidades especializadas e instituições de segurança em uma estratégia integrada de prevenção e combate à criminalidade.
Coordenada pelo tenente-coronel Gustavo Cardoso Xavier, e com coordenação operacional do major Bruno Mandaliti Scarp, a operação foi estruturada a partir de um comando unificado, permitindo que os diferentes efetivos atuassem de maneira coordenada em pontos considerados estratégicos.
Ao longo dos cinco dias de atividades, 478 pessoas foram abordadas e 403 condutores fiscalizados. As equipes também vistoriaram 241 automóveis e 151 motocicletas. Um dos principais resultados foi a localização e prisão de 71 pessoas, sendo 24 em flagrante e outras 47 procuradas pela Justiça.
A operação também resultou na apreensão de quatro armas de fogo, 13 munições e um simulacro de arma de fogo. No combate ao tráfico de drogas, os policiais apreenderam 755 pinos de cocaína, 7,5 gramas de crack e 123 porções de maconha, além de R$ 1.535 em dinheiro, balança e dois celulares.
A fiscalização de trânsito também teve papel importante durante a operação. Foram lavrados 155 autos de infração, realizados 150 testes de etilômetro e removidos oito motocicletas e dois automóveis. Ao todo, as forças de segurança realizaram 68 pontos de bloqueio e 155 pontos de visibilidade estratégica, além do cumprimento de 12 mandados de busca. As equipes registraram ainda 93 boletins de ocorrência (BOs).
Integração entre forças
A etapa final da operação contou com a participação das Companhias Territoriais, Força Tática, CPI-4, 13.º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (13.º Baep), Base de Aviação da Polícia Militar (BAvPM), 2.º Batalhão de Polícia Rodoviária (2.º BPRv), 2.º Batalhão de Polícia Ambiental (2.º BPAmb) e Polícia Civil, por meio do Setor de Investigações Gerais (SIG) de Bauru.
As equipes atuaram em ações de saturação, patrulhamento preventivo, fiscalização e repressão qualificada, ampliando a presença policial em diferentes pontos de Bauru e dos municípios da região.
Segundo a Polícia Militar, os resultados refletem o planejamento estratégico e a integração entre as forças de segurança. A concentração do efetivo nesta quarta-feira, às 14h, marcou o encerramento da operação, que teve como objetivo ampliar a cobertura operacional e fortalecer a presença preventiva e repressiva em toda a área atendida pelo 4.º BPM/I.
A Operação “Impacto Custos Vigilat” reforça, ainda, a importância da atuação conjunta entre diferentes unidades e instituições para otimizar recursos, ampliar a capacidade de resposta e intensificar o enfrentamento à criminalidade na região.