Equipes do 4.º Batalhão de Caçadores de Bauru apreenderam, em operações realizadas entre abril e agosto deste ano, 72 veículos, entre bicicletas motorizadas e ciclomotores, que circulavam com irregularidades em diversas vias da cidade. As fiscalizações continuam sendo realizadas, destacou o sargento Wayner Melendes, especialista em trânsito urbano.

A ação busca garantir o cumprimento da legislação de trânsito e, principalmente, preservar vidas e a segurança de condutores, pedestres e demais usuários das vias.

Também são frequentes as reclamações relacionadas à condução desses veículos por menores de idade, ao excesso de ruído e à perturbação do sossego, situações que podem representar riscos à integridade física dos próprios condutores e de terceiros.