03 de setembro de 2026
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VEÍCULOS IRREGULARES

PM apreende 72 bicicletas motorizadas e ciclomotores em Bauru

Por Bruno Freitas | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
O balanço é do período entre abril e agosto; fiscalização continua
O balanço é do período entre abril e agosto; fiscalização continua

Equipes do 4.º Batalhão de Caçadores de Bauru apreenderam, em operações realizadas entre abril e agosto deste ano, 72 veículos, entre bicicletas motorizadas e ciclomotores, que circulavam com irregularidades em diversas vias da cidade. As fiscalizações continuam sendo realizadas, destacou o sargento Wayner Melendes, especialista em trânsito urbano.

A ação busca garantir o cumprimento da legislação de trânsito e, principalmente, preservar vidas e a segurança de condutores, pedestres e demais usuários das vias.

Também são frequentes as reclamações relacionadas à condução desses veículos por menores de idade, ao excesso de ruído e à perturbação do sossego, situações que podem representar riscos à integridade física dos próprios condutores e de terceiros.

Uma das apreensões no trânsito de Bauru
Uma das apreensões no trânsito de Bauru

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