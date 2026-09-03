A Prefeitura de Bauru, em conjunto com o 4.º Batalhão de Caçadores da Polícia Militar (PM) e a Polícia Civil, realizou nesta quinta-feira (3) mais uma etapa da Operação "Bauru Integrada". A ação reúne diferentes frentes de atuação, com medidas de segurança pública, fiscalização, zeladoria e acolhimento às pessoas em situação de rua.
Uma das principais ações desta etapa é o início da retirada dos vagões abandonados ao longo da linha férrea, especialmente na região central. O trabalho é realizado pela Rumo, concessionária responsável pela ferrovia, que fará a retirada de 328 vagões, com previsão de conclusão até o final do ano. A Secretaria de Serviços Urbanos também atua na limpeza das áreas no entorno da ferrovia.
A operação conta ainda com fiscalização em ferros-velhos, realizada pela Secretaria de Aprovação de Projetos, em conjunto com a Polícia Militar, Polícia Civil, Detran e operadoras de telefonia. Foram fiscalizados dois ferros-velhos, no Parque Júlio Nóbrega e Jardim Eldorado, e os ambos foram interditados.
Segundo a PM, a ação teve como objetivo intensificar ações de prevenção e fiscalização, principalmente no combate a crimes contra o patrimônio, com foco na prevenção de furtos e receptação, por meio da fiscalização de estabelecimentos que comercializam ou armazenam materiais que podem ter origem ilícita.
As equipes das Secretarias de Assistência Social e de Saúde também realizaram abordagens e ofereceram acolhimento às pessoas em situação de rua na Praça Machado de Mello, Praça Rui Barbosa, Calçadão, Praça das Cerejeiras, Praça Portugal, Jardim Bela Vista e Sambódromo.
Ao todo, foram abordadas 18 pessoas. Destas, duas foram para acolhimento no Centro Pop e casas de passagem, quatro receberam atendimento do Consultório na Rua, quatro receberam orientações sobre regularização de documentos, três foram orientadas sobre a possibilidade de tratamento de saúde e acolhimento em comunidades terapêuticas, e sete receberam orientações sobre acesso a benefícios socioassistenciais.
Outras etapas da Operação "Bauru Integrada" serão realizadas pelo município, Polícia Militar e Polícia Civil.