A Prefeitura de Bauru, em conjunto com o 4.º Batalhão de Caçadores da Polícia Militar (PM) e a Polícia Civil, realizou nesta quinta-feira (3) mais uma etapa da Operação "Bauru Integrada". A ação reúne diferentes frentes de atuação, com medidas de segurança pública, fiscalização, zeladoria e acolhimento às pessoas em situação de rua.

Uma das principais ações desta etapa é o início da retirada dos vagões abandonados ao longo da linha férrea, especialmente na região central. O trabalho é realizado pela Rumo, concessionária responsável pela ferrovia, que fará a retirada de 328 vagões, com previsão de conclusão até o final do ano. A Secretaria de Serviços Urbanos também atua na limpeza das áreas no entorno da ferrovia.

A operação conta ainda com fiscalização em ferros-velhos, realizada pela Secretaria de Aprovação de Projetos, em conjunto com a Polícia Militar, Polícia Civil, Detran e operadoras de telefonia. Foram fiscalizados dois ferros-velhos, no Parque Júlio Nóbrega e Jardim Eldorado, e os ambos foram interditados.