Durante a operação "Impacto Custos Vigilat", dois homens foram presos em flagrante por equipes da 3.ª Companhia (3.ª Cia) do 4.º Batalhão de Caçadores da Polícia Militar (PM), na tarde desta quarta-feira (2), após roubarem dois estabelecimentos comerciais em Bauru. Um deles faz aniversário hoje. As duas ações foram registradas por câmeras de segurança. A motocicleta usada nos crimes e um simulacro de arma de fogo foram apreendidos.

O primeiro assalto ocorreu às 15h15 e teve como alvo uma sorveteria na Vila Noemy, na região central. Já o segundo roubo ocorreu às 15h37, em uma assistência técnica de celulares na avenida Castelo Branco, Vila Paulista. Um dos suspeitos entrou nos comércios usando capacete, exibiu a arma, ameaçou funcionárias e fugiu levando aproximadamente R$ 300,00 em dinheiro dos caixas.

Após diligências e monitoramento de imagens do sistema de câmeras do Muralha Paulista, equipes da PM conseguiram abordar a moto ocupada pela dupla, que usava as mesmas roupas das ações criminosas, na avenida Pinheiro Machado, em frente à Base Noroeste, na região do Jardim Prudência. O condutor ainda tentou jogar o veículo contra uma PM, mas perdeu o controle e caiu.