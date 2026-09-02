Durante a operação "Impacto Custos Vigilat", dois homens foram presos em flagrante por equipes da 3.ª Companhia (3.ª Cia) do 4.º Batalhão de Caçadores da Polícia Militar (PM), na tarde desta quarta-feira (2), após roubarem dois estabelecimentos comerciais em Bauru. Um deles faz aniversário hoje. As duas ações foram registradas por câmeras de segurança. A motocicleta usada nos crimes e um simulacro de arma de fogo foram apreendidos.
O primeiro assalto ocorreu às 15h15 e teve como alvo uma sorveteria na Vila Noemy, na região central. Já o segundo roubo ocorreu às 15h37, em uma assistência técnica de celulares na avenida Castelo Branco, Vila Paulista. Um dos suspeitos entrou nos comércios usando capacete, exibiu a arma, ameaçou funcionárias e fugiu levando aproximadamente R$ 300,00 em dinheiro dos caixas.
Após diligências e monitoramento de imagens do sistema de câmeras do Muralha Paulista, equipes da PM conseguiram abordar a moto ocupada pela dupla, que usava as mesmas roupas das ações criminosas, na avenida Pinheiro Machado, em frente à Base Noroeste, na região do Jardim Prudência. O condutor ainda tentou jogar o veículo contra uma PM, mas perdeu o controle e caiu.
Um dos suspeitos foi detido ainda no local. O outro fugiu para uma área de mata, mas foi acompanhado e também acabou preso. A.O.M., 42 anos, e A.B., que completa 46 anos nesta quarta, ambos com passagens pela polícia, indicaram onde haviam escondido o simulacro usado nos assaltos. Eles foram apresentados no plantão policial e autuados em flagrante pelos roubos, ficando à disposição da Justiça.