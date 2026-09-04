Agudos - A Prefeitura de Agudos (13 quilômetros de Bauru), por meio da Secretaria de Agricultura, inaugurou na manhã desta quinta-feira (3) o espaço "Meu Pet Container", nova unidade destinada ao atendimento veterinário gratuito de cães e gatos no município.
O local integra uma iniciativa do Governo do Estado de São Paulo, desenvolvida em parceria com a Prefeitura de Agudos, e tem como objetivo fortalecer políticas públicas de proteção e bem-estar animal, além de ampliar o acesso da população aos serviços veterinários.
O Meu Pet Container oferecerá consultas clínicas, vacinação e procedimentos ambulatoriais de baixa complexidade, proporcionando atendimento gratuito e contribuindo diretamente para a prevenção de doenças e também para melhoria da qualidade de vida dos animais.
A iniciativa terá atenção especial aos cães e gatos pertencentes a famílias em situação de vulnerabilidade social, garantindo maior acesso aos cuidados veterinários. O prefeito Rafael Lima destacou a importância e o avanço das políticas públicas voltadas à causa animal em Agudos.
"A inauguração do Meu Pet Container representa mais um importante avanço para Agudos. Estamos oferecendo um serviço gratuito que vai cuidar dos nossos animais e, ao mesmo tempo, apoiar famílias que, muitas vezes, não possuem condições de arcar com atendimento veterinário particular", diz.
A solenidade contou com a presença de secretários municipais, diretores, servidores públicos e dos vereadores Joster Melo, Rubens Soares de Oliveira (Borebi), Paula Franco e Thaiz THZ. Também participou da inauguração uma comitiva de Moçambique, que visitou Agudos nesta semana para cumprimento de uma agenda institucional.