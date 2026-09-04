Agudos - A Prefeitura de Agudos (13 quilômetros de Bauru), por meio da Secretaria de Agricultura, inaugurou na manhã desta quinta-feira (3) o espaço "Meu Pet Container", nova unidade destinada ao atendimento veterinário gratuito de cães e gatos no município.

O local integra uma iniciativa do Governo do Estado de São Paulo, desenvolvida em parceria com a Prefeitura de Agudos, e tem como objetivo fortalecer políticas públicas de proteção e bem-estar animal, além de ampliar o acesso da população aos serviços veterinários.

O Meu Pet Container oferecerá consultas clínicas, vacinação e procedimentos ambulatoriais de baixa complexidade, proporcionando atendimento gratuito e contribuindo diretamente para a prevenção de doenças e também para melhoria da qualidade de vida dos animais.