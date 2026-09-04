Promissão - Uma mulher foi presa em flagrante pela Polícia Militar (PM), na noite desta quinta-feira (3), em Promissão (120 quilômetros de Bauru), na região de Lins, suspeita de dopar a filha de 27 anos, que depende de cuidados especiais, e incendiar a residência da família com ela dentro. Uma irmã da vítima foi avisada e conseguiu retirá-la do imóvel sem ferimentos.

A equipe acionada para atender a ocorrência foi informada que a suspeita deu medicamentos para a filha e, na sequência, provocou um incêndio após abrir o registro de gás e atear fogo em um colchão, deixando a vítima no imóvel.

Após praticar o ato, segundo o registro policial, a autora teria entrado em contato com outra filha, relatando o que havia feito, e dizendo que não suportava mais os cuidados especiais que a vítima demandava.