Promissão - Uma mulher foi presa em flagrante pela Polícia Militar (PM), na noite desta quinta-feira (3), em Promissão (120 quilômetros de Bauru), na região de Lins, suspeita de dopar a filha de 27 anos, que depende de cuidados especiais, e incendiar a residência da família com ela dentro. Uma irmã da vítima foi avisada e conseguiu retirá-la do imóvel sem ferimentos.
A equipe acionada para atender a ocorrência foi informada que a suspeita deu medicamentos para a filha e, na sequência, provocou um incêndio após abrir o registro de gás e atear fogo em um colchão, deixando a vítima no imóvel.
Após praticar o ato, segundo o registro policial, a autora teria entrado em contato com outra filha, relatando o que havia feito, e dizendo que não suportava mais os cuidados especiais que a vítima demandava.
Com a ajuda de vizinhos, a irmã da jovem conseguiu retirá-la da casa em chamas, evitando que ela sofresse ferimentos. O fogo foi combatido por equipes da PM e Corpo de Bombeiros e a Polícia Científica foi acionada para a perícia.
A suspeita foi encaminhada à Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Lins, onde foi autuada em flagrante por tentativa de homicídio. Ela permaneceu à disposição da Justiça, aguardando apresentação na audiência de custódia. A jovem de 27 anos ficou sob os cuidados da irmã.