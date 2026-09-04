Lençóis Paulista - Na noite desta quinta-feira (3), em Lençóis Paulista (43 quilômetros de Bauru), uma mulher de 19 anos foi abordada por um desconhecido quando seguia a pé do trabalho para casa e, após ameaças, obrigada a seguir com ele até uma área de mata sob uma ponte, onde foi estuprada, agredida e roubada. O autor fugiu, mas foi identificado pela Polícia Civil e preso em flagrante no final da tarde.
O crime ocorreu por volta das 23h30, no Jardim Maria Luíza 1. Conforme apurado pela reportagem, o suspeito empurrou a vítima até o mato, ordenou que ela ficasse quieta e a obrigou a praticar sexo oral, agredindo-a com um tapa no rosto. Depois, roubou R$ 15,00 e mandou ela seguir sem olhar para trás.
A mulher foi levada a um hospital particular para atendimento médico e permaneceu internada em observação. A Polícia Militar (PM) foi acionada e o caso foi registrado como estupro e roubo. Após investigações, diligências ininterruptas e análises de imagens de câmeras de segurança, a Polícia Civil identificou o suspeito, que foi preso em flagrante no final da tarde e está sendo apresentado na delegacia.