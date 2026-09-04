A Prefeitura de Bauru informa que realizará nesta segunda-feira, feriado de 7 de Setembro, o tradicional Desfile Cívico para celebrar a Independência do Brasil. O Desfile Cívico será na avenida Nações Unidas, na região do Parque Vitória Régia, a partir das 9h. O evento é gratuito e aberto ao público.
O Desfile Cívico vai percorrer a pista Centro-Bairro. Os participantes vão descer a avenida, no sentido oposto, com a concentração na altura do ‘leão’ que fica no canteiro da avenida, e a dispersão perto do parque infantil do Vitória Régia. O público vai poder acompanhar tanto do lado do Parque Vitória Régia como na pista no sentido Bairro-Centro, onde também ficará o palanque das autoridades.
Neste ano, serão cerca de 2.100 pessoas desfilando e 143 veículos, com diversas entidades militares, educacionais, civis, esportivas e sociais. O Desfile Cívico de 7 de Setembro é organizado pela Secretaria de Cultura, com o apoio das Secretarias da Educação e de Comunicação e Eventos.
ORDEM DO DESFILE CÍVICO
1 - Capitania Fluvial Tietê Paraná - Marinha do Brasil
2 - Exército Brasileiro - Base de Apoio Regional de Bauru
3 – Exército Brasileiro - Tiro de Guerra 02054
4 - Associação Musical Liceu Noroeste - Banda Marcial Liceu Noroeste
5 - Polícia Militar do Estado de São Paulo
6 - Comando de Policiamento do Interior - CPI-4
7 - Batalhão de Caçadores – 4º BPM-I
8 - Batalhão de Ações Especiais – 13º Baep
9 - Batalhão de Polícia Rodoviária
10 - Batalhão de Polícia Militar Ambiental
11 - Corpo de Bombeiros
12 - Base de Aviação - Helicóptero Águia
13 - Polícia Civil
14 - Grupo de Operações de Trânsito – GOT
15 – Detran
16 - Samu 192 Regional Bauru
17 - Supervisão de Controle de Endemias - Secretaria de Saúde
18 - Apiece - Associação de Pais para Integração Social e Escolar da Criança Especializado
19 - Sistema Municipal de Ensino
20 - Ceja - Centro de Educação de Jovens e Adultos
21 - Educação Infantil
22 - Creche Doce Recanto
23 - Creche e Centro Educativo Unidos para o Bem
24 - Creche e Berçário Nova Esperança – Ceac
25 - Projeto Crescer – Ceac
26 - Creche Berçário São Judas Tadeu e São Dimas
27 - Creche e Berçário Ernesto Quaggio
28 - Sociedade Cristã Maria Ribeiro
29 - Creche Anjinhos de Maria – Cantinho Inaciano
30 - Creche Rainha da Paz
31 - Creche Airton Antônio Daré – Caad
32 - Creche Evangélica Bom Pastor
33 - Creche e Centro Educativo Monteiro Lobato
34 - Centro Comunitário Assistencial e Educacional Aníbal Difrância – Creche São Paulo
35 - Creche Sementinhas
36 - Creche Berçário Dr. Leocádio Correa
37 - Creche e Berçário Rodrigues de Abreu
38 - Creche e Berçário Antônio Pereira
39 - Centro de Valorização da Criança – Cevac
40 - Creche Irmã Catarina
41 - Escola de Educação Infantil Angélica Leite de Freitas – Distrito de Tibiriçá
Ensino Fundamental
42 - Emef Alzira Cardoso
43 - Emef Aníbal Difrância
44 - Emef Claudete da Silva Vecchi
45 - Emef Dirce Boemer Guedes de Azevedo
46 - Emef Etelvino Rodrigues de Madureira
47 - Emef Geraldo Arone
48 - Emef Ivan Engler de Almeida
49 - Emef José Francisco Júnior - Zé do Skinão
50 - Emef Professor José Romão
51 - Emef Lourdes de Oliveira Colnaghi
52 - Emef Lydia Alexandrina Nava Cury – Núcleo de Ensino Renovado (NER)
53 - Emef Maria Chaparro
54 - Emef Nacilda de Campos
55 - Emef Santa Maria
56 - Emef Tereza Tarzia - Irmã Rosamaria Tarzia
57 - Emef Waldomiro Fantini
58 - Etec Rodrigues de Abreu
59 - Escola Infantil Riquinho
60 - Lions Clube de Bauru
61 - Diocese do Divino Espírito Santo
62 - Capítulo Carlos Fernandes de Paiva
63 - Grupo Escoteiro Guia Lopes
64 - Grupo Escoteiro Tiradentes
65 - Bombeiro Guerreiro Mirim
66 - Clube de Desbravadores e Clube de Aventureiros da Igreja Adventista do Sétimo Dia
67 - Associação Brasil Soka Gakkai Internacional
68 - Escola Estadual Professor Francisco Alves Brizolla
69 - Banda Marcial Colégio Paraíso
70 - Banda Marcial Senai Bauru
71 - LS Segurança e Serviço
72 - Insanos Moto Clube
73 - Loucas Moto Clube
74 - Instituto Teixeira de Karatê Shotokan
INTERDIÇÕES
Dia 05/09 (sábado), a partir das 14h
Será interditado o quarteirão 25 da avenida Nações Unidas, no sentido Bairro-Centro e uma faixa no sentido Centro-Bairro para montagem de palanque
Dia 06/09 (domingo), a partir das 14h
Será interditado o quarteirão 25 da avenida Nações Unidas, no sentido Bairro-Centro e o quarteirão 21 da avenida Nações Unidas no sentido Centro-Bairro para montagem de estruturas para a realização do desfile
Desvio sentido Centro-Bairro
Para quem estiver na avenida Nações Unidas e deseja seguir sentido Rodovia Marechal Rondon e Núcleo Geisel, o desvio será pela alça de acesso à rua José Ferreira Marques, contornar o Parque Vitória Régia, retornando para a avenida Nações Unidas
Desvio sentido Bairro-Centro
O desvio será pela alça de acesso para a marginal ímpar da avenida Nações Unidas no quarteirão 26, retornando para a via principal da avenida Nações Unidas no quarteirão 19, sentido avenida Rodrigues Alves. Essa interdição será mantida até segunda-feira após a finalização do desfile e desmontagem da estrutura
Dia 07/09 (2ª feira)
Desvio sentido Bairro-Centro
Para quem estiver na avenida Nações Unidas e deseja seguir para o Centro, deverá acessar a via marginal no quarteirão 32 da avenida Nações Unidas (alça de acesso na altura da Praça da Paz), seguir pela via marginal até o quarteirão 23, acessar a rua 29 de Outubro, acessar a rua Antônio Garcia, retornar para a via marginal e acessar a avenida Nações Unidas no quarteirão 19, sentido avenida Rodrigues Alves. Para quem estiver na avenida Nações Unidas e deseja seguir para a zona Sul, deverá seguir pela avenida Nações Unidas e acessar à esquerda na rua Júlio de Mesquita Filho, sentido alameda Octávio Pinheiro Brisolla e avenida Getúlio Vargas
Desvio sentido Centro-Bairro
Para quem estiver na avenida Nações Unidas e deseja seguir sentido Rodovia Marechal Rondon e Núcleo Geisel, deverá acessar a via marginal no quarteirão 19 da avenida Nações Unidas. O desvio será pela rua José Ferreira Marques, seguir pela rua Antônio Garcia, alameda Octávio Pinheiro Brisolla, rua Albino Tâmbara, voltando para a avenida Nações Unidas