A Prefeitura de Bauru informa que realizará nesta segunda-feira, feriado de 7 de Setembro, o tradicional Desfile Cívico para celebrar a Independência do Brasil. O Desfile Cívico será na avenida Nações Unidas, na região do Parque Vitória Régia, a partir das 9h. O evento é gratuito e aberto ao público.

O Desfile Cívico vai percorrer a pista Centro-Bairro. Os participantes vão descer a avenida, no sentido oposto, com a concentração na altura do ‘leão’ que fica no canteiro da avenida, e a dispersão perto do parque infantil do Vitória Régia. O público vai poder acompanhar tanto do lado do Parque Vitória Régia como na pista no sentido Bairro-Centro, onde também ficará o palanque das autoridades.

Neste ano, serão cerca de 2.100 pessoas desfilando e 143 veículos, com diversas entidades militares, educacionais, civis, esportivas e sociais. O Desfile Cívico de 7 de Setembro é organizado pela Secretaria de Cultura, com o apoio das Secretarias da Educação e de Comunicação e Eventos.