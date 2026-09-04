04 de setembro de 2026
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EM BOTUCATU

Polícia Civil identifica suspeito de furtar R$ 72 mil em joias

Por Lilian Grasiela | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Polícia Civil/Divulgação
As oito peças furtadas, confeccionadas em ouro 18 quilates, foram encontradas na residência do investigado, de 23 anos, e devolvidas à vítima
As oito peças furtadas, confeccionadas em ouro 18 quilates, foram encontradas na residência do investigado, de 23 anos, e devolvidas à vítima

Botucatu - A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) e do Grupo de Operações Especiais (GOE) de Botucatu (100 quilômetros de Bauru), esclareceu a autoria de furto ocorrido em uma tradicional joalheria do município no último dia 24 de agosto. Na ocasião, desconhecidos levaram do local oito peças confeccionadas em ouro 18 quilates, causando um prejuízo estimado em cerca de R$ 72 mil.

Após a comunicação do crime, investigadores da DIG e do GOE de Botucatu realizaram diversas diligências e conseguiram identificar o autor, de 23 anos. Com base nas provas reunidas durante a investigação, a Polícia Civil representou à Justiça pela expedição de mandado de busca na residência dele.

Nesta sexta-feira (4), os policiais civis cumpriram a ordem judicial e localizaram no endereço todas as joias subtraídas do estabelecimento, que foram devolvidas à vítima. O investigado foi detido durante a ação policial e encaminhado à sede da DIG, onde permaneceu à disposição da Justiça.

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