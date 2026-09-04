Botucatu - A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) e do Grupo de Operações Especiais (GOE) de Botucatu (100 quilômetros de Bauru), esclareceu a autoria de furto ocorrido em uma tradicional joalheria do município no último dia 24 de agosto. Na ocasião, desconhecidos levaram do local oito peças confeccionadas em ouro 18 quilates, causando um prejuízo estimado em cerca de R$ 72 mil.

Após a comunicação do crime, investigadores da DIG e do GOE de Botucatu realizaram diversas diligências e conseguiram identificar o autor, de 23 anos. Com base nas provas reunidas durante a investigação, a Polícia Civil representou à Justiça pela expedição de mandado de busca na residência dele.

Nesta sexta-feira (4), os policiais civis cumpriram a ordem judicial e localizaram no endereço todas as joias subtraídas do estabelecimento, que foram devolvidas à vítima. O investigado foi detido durante a ação policial e encaminhado à sede da DIG, onde permaneceu à disposição da Justiça.