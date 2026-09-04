As secretarias do Meio Ambiente e Bem-Estar Animal de Bauru vão abrir o cadastro para a 10.ª etapa de castração gratuita de animais do Programa ‘Amigo Caramelo’, no Mary Dota. As inscrições serão presenciais de terça-feira (8) a quinta-feira (10), das 8h às 13h, na Regional do Mary Dota, na quadra 1 da rua Ruth Rodrigues Maduro dos Santos, ou até o preenchimento das 500 vagas. Cada tutor poderá cadastrar até cinco animais. Segundo a Prefeitura de Bauru, as castrações são destinadas a cães e gatos, machos e fêmeas, e serão realizadas de 14 a 17 de setembro, em uma unidade móvel na Regional do Mary Dota. Além da castração, os animais receberão um microchip.

Ainda de acordo com o Município, os tutores devem ter, obrigatoriamente, 18 anos ou mais. No momento do cadastro, receberão orientações para a consulta e a cirurgia, além de informações sobre o período pós-operatório, cuja recuperação é estimada em dez dias. Os animais deverão permanecer em jejum de comida e água por, pelo menos, oito horas antes da castração, para reduzir os riscos de complicações.

Os documentos obrigatórios para o cadastro são um documento oficial com foto e comprovante de residência. Para participar, é obrigatório que o tutor do animal seja morador de Bauru. O Programa ‘Amigo Caramelo’ foi criado para aprimorar as ações voltadas à causa animal e ampliar as castrações em Bauru, permitindo um melhor controle da população de cães e gatos do município.