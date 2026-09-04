Famílias com renda de até três salários mínimos poderão contar com subsídios para adquirir o primeiro imóvel durante mais uma edição do Feirão Casa Paulista na cidade de Bauru. Serão disponibilizadas 61 novas Cartas de Crédito Imobiliário (CCI) com valor de R$ 11 mil cada. O evento acontece na Avenida Getúlio Vargas, nº 11-60, das 09h às 18h, no sábado (05) e no domingo (06). Ao todo, o Governo de São Paulo investiu R$ 671 mil para subsidiar as unidades.

Para participar, é necessário atender aos critérios do programa Casa Paulista – Carta de Crédito Imobiliário: possuir renda familiar de até três salários mínimos; não possuir imóvel em seu nome; não ter financiamento imobiliário ativo; e não ter sido beneficiado anteriormente por outro programa habitacional.