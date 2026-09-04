A organização do Agro Sem Limites 2026 realizou, na noite desta quinta-feira (3), no Recinto Mello Moraes, a solenidade de abertura de sua quarta edição. O encontro reuniu produtores rurais, criadores, empresários e visitantes para celebrar o início de uma programação diversificada voltada aos negócios, ao entretenimento e à valorização do campo.

O evento segue até o dia 12 de setembro com atrações para toda a família, incluindo exposições de animais, leilões, palestras técnicas, mini fazenda e competições equestres oficiais, como Três Tambores e Ranch Sorting. A ocasião é marcada por oportunidades de networking, aprendizado e lazer para o público de Bauru e região.

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