Uma mulher morreu e outras duas pessoas ficaram feridas em um acidente envolvendo dois caminhões, na madrugada desta sexta-feira (4), no quilômetro 214 da Rodovia Castello Branco (SP-280), em Itatinga (a 120 quilômetros de Bauru), na região de Botucatu. A pista é muito movimentada e caminho constante para motoristas bauruenses que seguem viagem para São Paulo.

De acordo com informações do Centro de Controle Operacional (CCO) da concessionária SPVias, publicadas no site da Artesp, os condutores dos veículos informaram que ambos transitavam pela pista Leste, no sentido à Capital, por volta das 3h, quando, por motivos a serem esclarecidos, um dos caminhões colidiu na traseira da carreta do outro. Na sequência, a passageira do caminhão que vinha atrás foi projetada para fora do veículo.

A vítima, cuja identidade não foi divulgada, morreu no local. Ambos os caminhoneiros também passaram por atendimento médico. No início da manhã, equipes de perícia foram acionadas para realizar os trabalhos no trecho.