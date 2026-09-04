A Escola Municipal de Ensino Infantil Integral (Emeii) Olga Bicudo, no Mary Dota, é mais uma entre várias unidades da cidade que foram alvo de furto de fiação elétrica neste ano. A unidade é nova, tem capacidade para 180 alunos e fica na rua Alberto Paulovich, quadra 2. A Emeii foi inaugurada oficialmente na gestão Gazzetta, em dezembro de 2020, com as contratações e o início das aulas em fevereiro de 2021, já na gestão Suéllen Rosim (PSD). O custo total foi de R$ 1.897.039,51, sendo 10% de recursos próprios da prefeitura e 90% provenientes do Estado, conforme o JCNET noticiou à época.

Segundo o que a reportagem apurou com mães de alunos, foi a primeira vez que esta Emeii foi furtada. A zeladora chegou à unidade no início da manhã e comunicou à diretora que o prédio estava sem energia e havia sido furtado. Sem eletricidade para ligar os ventiladores, em meio ao calor de 26 graus registrado em Bauru, as aulas foram mantidas, ainda que de forma improvisada e sem iluminação elétrica.

Em nota, a Secretaria Municipal de Educação informou que uma equipe de manutenção já está na Emeii Olga Bicudo realizando os reparos necessários após o furto de fiação elétrica ocorrido na madrugada desta sexta-feira (4). As aulas estão mantidas e o atendimento aos alunos ocorre normalmente. Ainda de acordo com a pasta, os alimentos armazenados na unidade não foram comprometidos. Os prejuízos ainda estão sendo apurados.