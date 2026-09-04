Bauru perdeu nesta sexta-feira (4) Walter Masseri, o “Seo Masseri”, massagista que atuou em diversos clubes e times da cidade, tornando-se uma pessoa querida e reconhecida no meio esportivo.

Masseri tinha 92 anos e era conhecido pela empatia, cuidado e zelo com atletas amadores e profissionais. Trabalhou em diversos clubes, como Bauru Atlético Clube (BAC), Bauru Tênis Clube (BTC), Associação Luso-Brasileira, Associação Atlética Banco do Brasil (AABB) e times do futebol amador, entre eles o Grêmio Recreativo Triagem. Por muitos anos, fez parte da delegação de Bauru nos Jogos Regionais e nos Jogos Abertos.

“Seo Masseri”, além de ser um massagista e um grande profissional, era um ombro amigo e uma pessoa de confiança. Sobre seu dom de curar as pessoas, sempre dizia: “Se Deus me deu o dom de tirar ou amenizar a dor das pessoas, estarei sempre aqui". Ele foi homenageado pela Câmara Municipal em 2023 com uma Moção de Aplauso, de autoria do vereador Marquinho de Souza (MDB). Seu corpo está sendo velado no Velório Terra Branca, e o sepultamento será no Cemitério do Ypê, em horário ainda a ser definido.