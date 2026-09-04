Bauru e cidades próximas da região devem ter o retorno da chuva neste sábado (5), devido a uma nova frente fria que avança pelo Litoral paulista no decorrer do dia, deixando o tempo instável no Estado de São Paulo, com muita nebulosidade e áreas de chuva e trovoadas isoladas. O calorão dará uma pausa, com as temperaturas entrando em declínio.

Antes disso, nesta sexta-feira (4), Bauru e região terão predomínio de sol e poucas nuvens. No domingo (6), a condição de instabilidade persiste no Estado, e pode ocorrer chuva em Bauru, porém com o deslocamento da frente fria em direção ao Rio de Janeiro.

Na segunda-feira (7), feriado de 7 de setembro, Dia da Independência, o tempo ficará parcialmente nublado no Estado de São Paulo, com possibilidade de chuva em algumas regiões, mas não no Centro Paulista, onde está situada a cidade de Bauru.