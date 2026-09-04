A Universidade Estadual Paulista (Unesp) receberá, a partir desta sexta-feira (4), as inscrições para o Vestibular 2027. O Manual do Candidato, com diversas informações sobre os cursos de graduação da Universidade, pode ser consultado nas páginas da Unesp (vestibular.unesp.br) e da Fundação Vunesp (www.vunesp.com.br), responsável pelo exame. A taxa de inscrição integral é de R$ 225,00.
O prazo para registro dos pedidos de isenção ou redução de 50% da taxa de inscrição foi encerrado em 30 de agosto. Os resultados dos requerimentos dos benefícios serão divulgados em 21 de setembro, nos sites da Unesp e da Vunesp.
A Unesp e a Vunesp oferecem redução de 75% da taxa para todos os candidatos de último ano do ensino médio público paulista (Secretaria Estadual da Educação e Centro Paula Souza). Estes vestibulandos poderão se inscrever de 4 de setembro a 20 de outubro, pelo site da Vunesp.
São oferecidas 5.850 vagas para 136 cursos de graduação de 24 cidades, localizadas em todas as regiões do estado de São Paulo. O Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública (SRVEBP) destina 50% das vagas a alunos que tenham feito o ensino médio em escola pública, sendo que 35% destas vagas destinam-se a candidatos que se autodeclararem pretos, pardos ou indígenas.
As cidades onde são oferecidos os cursos da Unesp são Araçatuba, Araraquara, Assis, Bauru, Botucatu, Dracena, Franca, Guaratinguetá, Ilha Solteira, Itapeva, Jaboticabal, Marília, Ourinhos, Presidente Prudente, Registro, Rio Claro, Rosana, São João da Boa Vista, São José do Rio Preto, São José dos Campos, São Paulo, São Vicente, Sorocaba e Tupã.
O curso de Medicina ampliou de 90 para 105 o número de vagas disponíveis (85 delas serão selecionadas por meio do Vestibular Unesp 2027).
Principais datas do calendário do Vestibular Unesp 2027
Prazo de inscrições: 4 de setembro a 20 de outubro, pelo site da Vunesp
Prova da primeira fase: marcada para 22 de novembro, com 90 questões de múltipla escolha: será aplicada em 35 cidades, sendo 31 no estado de São Paulo e ainda em Brasília/DF, Campo Grande/MS, Curitiba/PR e Uberlândia/MG
Provas da segunda fase: com 36 questões discursivas e uma redação em gênero dissertativo, será realizada nos dias 13 e 14 de dezembro, nas mesmas 35 cidades onde será aplicada a primeira etapa
Resultado final: deve ser divulgado em 27 de janeiro de 2027
A Unesp
A Unesp é uma universidade pública e gratuita que está entre as maiores e melhores do país e da América Latina. Presente em 24 cidades do estado de São Paulo, com 34 unidades universitárias, desenvolve atividades de ensino, pesquisa e extensão universitária em todas as grandes áreas do conhecimento.
Para tirar dúvidas sobre o vestibular, o candidato pode fazer contato pelo link “Fale Conosco” do site da Vunesp: www.vunesp.com.br/FaleConosco. Também pode acessar os sites vestibular.unesp.br e www.vunesp.com.br.
Para obter informações sobre os cursos de graduação da Unesp, basta acessar a página do Guia de Profissões em www.unesp.br/guiadeprofissoes.