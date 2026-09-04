A Universidade Estadual Paulista (Unesp) receberá, a partir desta sexta-feira (4), as inscrições para o Vestibular 2027. O Manual do Candidato, com diversas informações sobre os cursos de graduação da Universidade, pode ser consultado nas páginas da Unesp (vestibular.unesp.br) e da Fundação Vunesp (www.vunesp.com.br), responsável pelo exame. A taxa de inscrição integral é de R$ 225,00.

O prazo para registro dos pedidos de isenção ou redução de 50% da taxa de inscrição foi encerrado em 30 de agosto. Os resultados dos requerimentos dos benefícios serão divulgados em 21 de setembro, nos sites da Unesp e da Vunesp.

A Unesp e a Vunesp oferecem redução de 75% da taxa para todos os candidatos de último ano do ensino médio público paulista (Secretaria Estadual da Educação e Centro Paula Souza). Estes vestibulandos poderão se inscrever de 4 de setembro a 20 de outubro, pelo site da Vunesp.