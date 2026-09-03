Arealva - Na noite desta quarta-feira (2), policiais militares da 6ª. Companhia do 4.º Batalhão de Caçadores realizaram atendimento de uma ocorrência envolvendo uma criança de 1 ano e 4 meses, que chegou à base policial com as vias aéreas obstruídas após se engasgar.

Diante da situação de emergência, os policiais iniciaram imediatamente as manobras de desengasgo, conseguindo liberar as vias aéreas e restabelecer a respiração da criança.

Após o atendimento inicial feito pela equipe, a menina foi encaminhada à Santa Casa de Arealva, onde passou por avaliação médica. Na sequência, foi liberada aos responsáveis.