Chegou a hora do mata-mata! Depois de encerrar a primeira fase do Campeonato Paulista na quarta colocação, o Bauru Basket inicia nesta sexta-feira (4) sua caminhada nos playoffs. Às 19h30, o Dragão enfrenta o Paulistano, quinto colocado, no duelo de abertura da série melhor de três, válido pelas quartas de final. Apesar do mando ser da equipe da capital, a partida será disputada no ginásio Professor Hugo Ramos, em Mogi das Cruzes, já que o ginásio Antônio Prado Júnior passa por reformas. O confronto terá transmissão ao vivo no YouTube pelos canais Basquete TV e FPB TV.
Após sete semanas de trabalho e sete rodadas na fase de classificação, o técnico Paulo Jaú acredita que seus comandados chegam ao momento decisivo apresentando evolução em diferentes aspectos. "Já tivemos uma melhora física muito boa, enfrentamos equipes jovens que jogaram com muita intensidade e volume, e também estamos evoluindo taticamente. Tivemos alguns dias nesta semana para treinar por conta da Data FIBA. Isso foi importante para trabalharmos individualmente com os jogadores, principalmente em relação a correções que identificamos nas análises dos jogos", avalia o treinador.
O comandante, porém, espera um cenário desafiador diante do Paulistano. "É um playoff difícil, duro, contra uma equipe jovem, que vai impor volume de jogo, buscar os rebotes ofensivos e atacar nas bolas de três pontos. Precisamos cuidar bem da bola e não permitir essas segundas chances. Ao mesmo tempo, temos que entender os momentos de controlar o jogo, colocar a bola debaixo do braço e usar nossa experiência para fechar as partidas", completa.
Adversário recorrente
Bauru Basket e Paulistano acumulam capítulos importantes em confrontos eliminatórios. Na temporada passada, o time da capital levou a melhor sobre o Dragão nas oitavas de final do NBB Caixa. Contudo, o retrospecto também guarda duas conquistas marcantes para os bauruenses: os títulos do Campeonato Paulista de 2013 e do NBB Caixa 2016/2017 foram conquistados justamente em finais contra o adversário desta sexta-feira.
Na partida mais recente entre as equipes, a tônica foi o equilíbrio: na sexta rodada do Campeonato Paulista, Bauru venceu por 92 x 88, no ginásio Panela de Pressão, em duelo decidido apenas nos minutos finais. Alex Garcia liderou os donos da casa com 28 pontos, enquanto o jovem Pietro Fonseca foi o cestinha da partida ao anotar 31 pelos visitantes.
Desfalques
Paulo Jaú terá duas ausências para as quartas de final. Corderro Bennett sofreu um trauma no nariz durante um treinamento e, após avaliação médica, foi constatada uma fratura no local. O ala-armador passou por procedimento cirúrgico na tarde desta quinta-feira (3) e permanecerá afastado das atividades por tempo indeterminado. O norte-americano seguirá acompanhado pelo departamento médico e pela comissão técnica, que avaliarão sua evolução durante o processo de recuperação. Neste momento, ainda não há previsão para seu retorno às quadras.
Wesley Mogi também permanece fora. O ala segue em recuperação de uma hiperextensão no joelho esquerdo, sofrida na estreia do estadual, e ainda não tem uma data definida para voltar a atuar.
Sequência
Depois da abertura em Mogi das Cruzes, a série seguirá para a Cidade Sem Limites. O jogo 2 será realizado na segunda-feira (7), feriado da Independência, às 18h, no ginásio Panela de Pressão. Caso seja necessária uma terceira partida, o confronto derradeiro também acontecerá em Bauru, na quarta-feira (9), às 19h30.
Por ter terminado a primeira fase com campanha superior à do Paulistano, o Dragão conquistou o direito de realizar duas partidas como mandante na série. Quem avançar às semifinais enfrentará o vencedor do confronto entre Sesi Franca e Basket Osasco.