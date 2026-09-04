Chegou a hora do mata-mata! Depois de encerrar a primeira fase do Campeonato Paulista na quarta colocação, o Bauru Basket inicia nesta sexta-feira (4) sua caminhada nos playoffs. Às 19h30, o Dragão enfrenta o Paulistano, quinto colocado, no duelo de abertura da série melhor de três, válido pelas quartas de final. Apesar do mando ser da equipe da capital, a partida será disputada no ginásio Professor Hugo Ramos, em Mogi das Cruzes, já que o ginásio Antônio Prado Júnior passa por reformas. O confronto terá transmissão ao vivo no YouTube pelos canais Basquete TV e FPB TV.

Após sete semanas de trabalho e sete rodadas na fase de classificação, o técnico Paulo Jaú acredita que seus comandados chegam ao momento decisivo apresentando evolução em diferentes aspectos. "Já tivemos uma melhora física muito boa, enfrentamos equipes jovens que jogaram com muita intensidade e volume, e também estamos evoluindo taticamente. Tivemos alguns dias nesta semana para treinar por conta da Data FIBA. Isso foi importante para trabalharmos individualmente com os jogadores, principalmente em relação a correções que identificamos nas análises dos jogos", avalia o treinador.

O comandante, porém, espera um cenário desafiador diante do Paulistano. "É um playoff difícil, duro, contra uma equipe jovem, que vai impor volume de jogo, buscar os rebotes ofensivos e atacar nas bolas de três pontos. Precisamos cuidar bem da bola e não permitir essas segundas chances. Ao mesmo tempo, temos que entender os momentos de controlar o jogo, colocar a bola debaixo do braço e usar nossa experiência para fechar as partidas", completa.

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