Equipes da Secretaria do Meio Ambiente e Bem-Estar Animal (Semab) e da Coordenadoria de Políticas Públicas para o Bem-Estar Animal da Prefeitura de Bauru realizaram, nesta quinta-feira (3), em conjunto com a Polícia Militar Ambiental, por meio da atividade delegada, ação de fiscalização após denúncias de maus-tratos a dois cães em um imóvel no bairro Pousada da Esperança.

Durante a ação, os servidores e policiais constataram a procedência da denúncia e a reincidência da ocorrência. A Polícia Ambiental prendeu duas pessoas e, na sequência, a Semab aplicou multa a elas no valor de R$ 22 mil por maus-tratos aos animais.

Os cães foram recolhidos e encaminhados ao Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), onde receberam atendimento veterinário e passarão por tratamento. Posteriormente, ficarão sob os cuidados do município e serão disponibilizados para adoção responsável.