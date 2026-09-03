O Espaço Cultural Wynara, no bairro Bela Vista, em Bauru, dedica o mês de setembro a uma programação que combina formação, experimentação e convivência artística, reunindo oficinas gratuitas e pagas voltadas à capacitação de artistas e produtores culturais, além de atividades abertas ao grande público. O calendário contempla temas essenciais ao mercado cultural — como direitos autorais, Ecad e pré produção — e práticas de criação em fotografia, música e literatura, fortalecendo a relação do espaço com a comunidade.
A agenda do mês se integra ao movimento que o Wynara (pronuncia-se “Uinará) iniciou em agosto passado, quando passou a funcionar também como hub de criação artística, oferecendo ateliês para artistas e ampliando sua atuação como espaço de formação.
“Com isso, o Wynara amplia a sua missão, não apenas na difusão de arte, mas também capacitando os profissionais da cultura e criando um ambiente em que diálogo, estudo, e prática caminham juntos. Queremos que artistas e produtores encontrem aqui não somente um palco, mas também um lugar de troca, experimentação e trabalho”, afirma Paulo Pino, fundador e diretor artístico do espaço cultural independente.
Entre as atividades formativas, a oficina “Direitos autorais e fontes de receita”, no dia 12, às 17h, conduzida pela cantora Vitória Cação, apresenta caminhos práticos para cantores, músicos, compositores e produtores culturais compreenderem o funcionamento do Ecad (Escritório Central de Arrecadação e Distribuição), registrarem suas obras e acompanharem o pagamento de direitos autorais — são 20 vagas, por ordem de chegada. No mesmo dia, às 20h, Vitória recebe participantes da oficina, amigos e público para um sarau aberto de música, poesia e outras manifestações artísticas.
A fotografia ganha espaço com a oficina “Dupla Exposição: Corpo, Acaso e Matéria”, conduzida pelo fotógrafo e artista visual Silvio Bitencourt em dois encontros — 26 de setembro e 3 de outubro -, ambos às 14h30, e 10 vagas, por ordem de chegada. A proposta introduz princípios básicos da fotografia analógica e digital, funcionamento do negativo fotográfico e técnicas de dupla exposição, estimulando experimentações com corpo, luz, textura e sombra.
No dia 27, às 16h, o workshop “Estratégias de pré produção para artistas”, ministrado Marcelo Bressanin, produtor cultural do Wynara, aprofunda competências essenciais para quem busca inserção profissional no campo cultural. A atividade aborda práticas de apresentação de artistas a instituições e projetos, elaboração de portfólios, redação de biografias, súmulas curriculares e preparação de materiais de divulgação, entre outros temas fundamentais para quem está em início ou afirmação de carreira. São 20 vagas e as inscrições podem ser feitas pelo website: www.wynara.com.br.
A programação inclui também o encontro literário do dia 18, às 19h30, sobre o livro “Bauru, uma outra história” (Editora Mireveja), de Edson Fernandes. O historiador apresenta sua oitava e mais recente obra, e conversa com o público sobre temas que atravessam a formação da cidade, os povos originários, conflitos, revisões historiográficas e novas leituras de documentos, seguido de sessão de autógrafos.
Com exceção do workshop “Estratégias de pré produção para artistas”, ao custo de R$ 40, cuja renda será revertida integralmente para manutenção do Wynara, as demais atividades — oficinas, sarau e encontro literário — são gratuitas. O espaço cultural, porém, sugere a doação de um quilo de alimentos não perecíveis, que serão posteriormente entregues para instituições assistenciais.
Sobre o Wynara
Fundado pelo artista plástico Paulo Pino e inaugurado em 23 de outubro de 2025, no bairro Bela Vista, em Bauru, o espaço cultural independente propõe dar espaço e voz, preferencialmente, a artistas, curadores e produtores que ainda não acessam formalmente as instituições públicas de cultura locais.
Neste sentido, em um território livre de criação e diálogo, a programação do Espaço Cultural Wynara oferece exposições, oficinas, performances, intervenções, shows, batalhas de arte, happy hours com bate-papos entre artistas, curadores e produtores e o público, e outros eventos.
O nome escolhido carrega simbolismo: no dicionário Nhenety Kariri-Xoco, Wynara (pronuncia-se "Uinará") significa "terra iluminada", uma metáfora perfeita para esta iniciativa inédita em Bauru, que pretende colocar nos holofotes a produção artística regional. Para informações, acesse o website www.wynara.com.br e siga no Instagram em @wynaracultural.
Serviço
Eventos – Programação de setembro de 2026 do Espaço Cultural Wynara:
•Oficina “Direitos autorais e fontes de receita” com Vitória Cação | Sábado, 12 de setembro, às 17h | 20 vagas ordem de chegada
•Sarau com Vitória Cação e convidados | Sábado, 12 de setembro, às 20h
•Encontro Literário: palestra e bate-papo com Edson Fernandes e sessão de autógrafos do seu livro “Bauru, uma outra história” | Sexta-feira, 18 de setembro, às 19h30
•Oficina “Dupla Exposição: Corpo, Acaso e Matéria” com Silvio Bitencourt | Sábado, 26 de setembro, às 14h30, e sábado, 3 de outubro, às 14h30 | 10 vagas ordem de chegada
•Workshop “Estratégias de pré produção para artistas” com Marcelo Bressanin | Domingo, 27 de setembro, às 16h | 20 vagas, com inscrições no website do Wynara
Endereço: Rua Marçal de Arruda Campos, 5-71, a uma quadra da UPA Bela Vista, Bauru
Entrada: gratuita (sugerida a doação de um quilo de alimentos não perecíveis, a serem entregues para instituições assistenciais), com exceção do workshop “Estratégias de pré produção para artistas” (R$ 40 a participação, com renda revertida para manutenção do Wynara)
Website: www.wynara.com.br | E-mail: wynara.artes@gmail.com