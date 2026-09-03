O Espaço Cultural Wynara, no bairro Bela Vista, em Bauru, dedica o mês de setembro a uma programação que combina formação, experimentação e convivência artística, reunindo oficinas gratuitas e pagas voltadas à capacitação de artistas e produtores culturais, além de atividades abertas ao grande público. O calendário contempla temas essenciais ao mercado cultural — como direitos autorais, Ecad e pré produção — e práticas de criação em fotografia, música e literatura, fortalecendo a relação do espaço com a comunidade.

A agenda do mês se integra ao movimento que o Wynara (pronuncia-se “Uinará) iniciou em agosto passado, quando passou a funcionar também como hub de criação artística, oferecendo ateliês para artistas e ampliando sua atuação como espaço de formação.

“Com isso, o Wynara amplia a sua missão, não apenas na difusão de arte, mas também capacitando os profissionais da cultura e criando um ambiente em que diálogo, estudo, e prática caminham juntos. Queremos que artistas e produtores encontrem aqui não somente um palco, mas também um lugar de troca, experimentação e trabalho”, afirma Paulo Pino, fundador e diretor artístico do espaço cultural independente.