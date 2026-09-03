A Polícia Militar (PM) localizou na tarde desta quinta-feira (3), em Jaú (47 quilômetros de Bauru), o Toyota Corolla que havia sido furtado por um homem da residência de sua ex-companheira, em Pederneiras, na última terça-feira (1), em ação registrada por câmera de segurança (leia abaixo).

Policiais militares da 1.ª Companhia do 27.º Batalhão de Polícia Militar do Interior em atividade delegada realizavam patrulhamento direcionado ao combate a furtos e roubos quando avistaram o carro estacionado na avenida Doutor Ari Ferreira Dias, no Jardim Padre Augusto Sani.

Após consulta aos sistemas policiais por meio do Copom, confirmaram que se tratava do veículo furtado em Pederneiras. Dentro do automóvel, que estava com as portas entreabertas, nada de ilegal foi encontrado. A Polícia Científica fez a perícia e o carro foi devolvido à proprietária.

Relembre o caso