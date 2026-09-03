A Polícia Militar (PM) localizou na tarde desta quinta-feira (3), em Jaú (47 quilômetros de Bauru), o Toyota Corolla que havia sido furtado por um homem da residência de sua ex-companheira, em Pederneiras, na última terça-feira (1), em ação registrada por câmera de segurança (leia abaixo).
Policiais militares da 1.ª Companhia do 27.º Batalhão de Polícia Militar do Interior em atividade delegada realizavam patrulhamento direcionado ao combate a furtos e roubos quando avistaram o carro estacionado na avenida Doutor Ari Ferreira Dias, no Jardim Padre Augusto Sani.
Após consulta aos sistemas policiais por meio do Copom, confirmaram que se tratava do veículo furtado em Pederneiras. Dentro do automóvel, que estava com as portas entreabertas, nada de ilegal foi encontrado. A Polícia Científica fez a perícia e o carro foi devolvido à proprietária.
Relembre o caso
Conforme divulgado pelo JCNET/Sampi, a vítima, de 48 anos, teve o Corolla arrancado de sua garagem, no Núcleo Habitacional Bruno Gisbert Cury, enquanto se preparava para buscar o filho na escola, na tarde de terça (1). O suspeito é o ex-companheiro da mulher, que aparece nas imagens de um circuito de segurança de tocaia no portão da casa.
O vídeo também mostra a vítima pedindo socorro na rua enquanto o homem dá ré com o carro na garagem, danifica o portão e acelera para deixar o local. Segundo boletim de ocorrência (BO), a mulher relatou que o relacionamento havia terminado há 15 dias e que o ex-companheiro deixou a residência dizendo que estava devendo dinheiro a um agiota.
Nesta quarta-feira (2), ele chegou a ser detido pela PM no Terminal Rodoviário de Jaú e, conforme apurado pela reportagem, informou, em depoimento à Polícia Civil, que teria trocado o veículo furtado por pedras de crack. Após a oitiva, foi liberado para responder em liberdade em razão de o carro não ter sido encontrado e pela ausência de flagrante.