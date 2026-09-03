Sem derrotas há seis meses, o projeto inclusivo Somos Vôlei Bauru recebe times regionais neste sábado (5/9), com seu elenco 58+, no ginásio do Greb (Grêmio Recreativo Energético de Bauru), na rua Benedito Eleutério, 2-08, Vila Pacífico. A entrada é gratuita.

O primeiro confronto às 8h30 será contra Atiba (Associação da Terceira Idade de Bauru). Depois, Piratininga às 9h30 e Duartina às 10h30. A rodada integra a sequência da Liga de Bauru.

A invencibilidade do Somos Vôlei é de 42 vitórias em 2026, tanto na Liga de Bauru (organizada pela Associação dos Árbitros de Bauru e Região) quanto na Superliga da CBVA (Confederação Brasileira de Voleibol Adaptado). O técnico é Carlos Lenta.

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