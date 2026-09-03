A Comissão Especial de Inquérito (CEI) que investiga o contrato do estacionamento rotativo de Bauru ouviu nesta quinta-feira (3) a chefe dos setores de Compras, Licitações e Contratos da Emdurb, Dulcimara Simeli Rodrigues. Ela explicou o procedimento do pregão eletrônico que resultou na contratação do Consórcio Park Bauru e os motivos que levaram à inabilitação da empresa inicialmente classificada em primeiro lugar.

Segundo Dulcimara, após apresentar o menor lance, a empresa deixou de entregar dois documentos exigidos. A Emdurb concedeu prazo inicial de duas horas, prorrogado por mais duas, mas a documentação não foi apresentada. Depois, a empresa alegou que o responsável havia embarcado em um avião e ficado sem acesso ao sistema. Com a inabilitação, a negociação passou à segunda colocada, que acabou fechando contrato por valor inferior ao lance da primeira.

Dulcimara também informou que a formalização do Consórcio Park Bauru deveria ocorrer antes da assinatura do contrato. A pedido de José Clemente Rezende, representante da OAB que acompanha a CEI, a comissão solicitará à Emdurb informações sobre os pagamentos já realizados ao consórcio, incluindo valores e notas fiscais.

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