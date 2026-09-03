Pederneiras - A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Pederneiras (26 quilômetros de Bauru), identificou um homem suspeito de abandonar três filhotes de cachorro dentro de uma caixa de papelão, no início da manhã do último dia 27 de julho, em um terreno na rua Deolindo Veronez, no Parque da Colina. Um inquérito já foi instaurado e ele responderá pelo crime de maus-tratos a animais domésticos, previsto no artigo 32, §1º-A, da Lei n.º 9.605/98.

A investigação teve início após denúncia recebida pelo Disque-Denúncia informando que três filhotes de cães haviam sido abandonados nas proximidades de um estabelecimento comercial. Imediatamente, os policiais civis do Setor de Investigações Gerais (SIG) realizaram diligências de campo, levantamento de imagens de monitoramento e coleta de informações junto a testemunhas e colaboradores locais.

O trabalho investigativo permitiu reconstruir toda a dinâmica criminosa. Por meio da análise minuciosa das imagens captadas por câmeras de segurança, a polícia flagrou o momento em que o suspeito, de 67 anos, abandonou os animais após chegar ao local em uma motocicleta Honda CG 150 vermelha, equipada com baú traseiro. O isolamento e tratamento dos frames possibilitaram a identificação dele.