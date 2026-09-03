Nesta quinta-feira (3), o 4.º Batalhão de Caçadores desencadeou a Operação Ferro-Velho/Desmanche e Retirada de Composições Ferroviárias Abandonadas na região central de Bauru. A ação foi realizada de forma integrada com o Detran-SP, e as Secretarias Municipais de Planejamento, Meio Ambiente e Assistência Social, além de representantes das empresas de telefonia Vivo e Claro.

A operação teve como objetivo intensificar ações de prevenção e fiscalização, principalmente no combate a crimes contra o patrimônio, com foco na prevenção de furtos e receptação. Foram fiscalizados estabelecimentos que comercializam ou armazenam materiais que podem ter origem ilícita. Durante as fiscalizações, foram identificadas irregularidades administrativas que resultaram na interdição de dois estabelecimentos comerciais por descumprimento de exigências legais e regulamentares.

Paralelamente, a Polícia Militar (PM) prestou apoio à Prefeitura de Bauru e à Rumo Logística na retirada de aproximadamente 300 composições ferroviárias, entre locomotivas e vagões, que estavam abandonadas no entroncamento ferroviário da região central do município. Segundo as forças envolvidas, a atuação integrada busca prevenir situações que possam favorecer a ocorrência de crimes, reduzir oportunidades para ações criminosas, melhorar as condições de segurança urbana e contribuir para a sensação de segurança da população.