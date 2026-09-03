O Hospital Unimed Bauru (HUB) informa que acaba de adquirir dois avançados equipamentos da Siemens Healthineers: o Magnetom Flow Elite e o Artis Genio, equipamentos que chegam para ampliar e incrementar o parque tecnológico da instituição. O Magnetom Flow Elite, equipamento de ressonância magnética de última geração, combina tecnologia de ponta e inteligência artificial para tornar os exames mais rápidos, precisos e confortáveis. “Um dos grandes diferenciais está no suporte a pacientes com obesidade, oferecendo maior capacidade e recursos que contribuem para ampliar o acesso à ressonância magnética de alta qualidade, inclusive para pessoas que historicamente enfrentam mais dificuldades na realização desse tipo de exame”, explica o presidente da cooperativa, Marcus Vinícius Marques.

Na área cardiovascular e intervencionista, o Hospital Unimed Bauru também se destaca ao adquirir o Artis Genio, tornando-se a primeira instituição da América Latina a contar com uma sala de hemodinâmica com inteligência artificial integrada ao sistema. A tecnologia auxilia a equipe médica durante os procedimentos, proporcionando maior precisão, eficiência e segurança, além de contribuir para a otimização do fluxo de trabalho.

Em breve, esses novos equipamentos estarão disponíveis para os pacientes, aumentando ainda mais a precisão dos diagnósticos e das intervenções cardiovasculares.