Lucianópolis - Lucianópolis (50 quilômetros de Bauru) se prepara para receber a 4.ª Festa da Laranja, neste sábado (5) e domingo (6), com feira gastronômica, exposição de empresas e produtos, atividades voltadas ao setor agrícola e apresentações culturais e musicais. Entre os principais destaques da programação, estão os shows gratuitos de Luciano Camargo, no sábado, às 21h, e da dupla Maria Cecília & Rodolfo, no domingo, às 22h.
A Festa da Laranja terá como palco o Centro de Convenções da cidade, e entrada gratuita. No sábado, a programação começa com o Dia de Campo, que contará com palestras e atividades técnicas realizadas em parceria com o Sebrae e o Senar.
A partir das 12h, acontece a Feira Gastronômica, com exposição de empresas e produtos ligados à produção local e ao setor agrícola. Às 16h, o público poderá acompanhar a exibição do documentário "Histórias de Lucianópolis", produção que resgata histórias, memórias e personagens do município.
Na sequência, às 20h, será realizado o Encontro Eclesiástico. Às 21h, o cantor Luciano Camargo sobe ao palco com o show gospel do DVD "Unidos pela Fé", em um espetáculo marcado por louvor, emoção e mensagens de esperança.
No palco, Luciano conduz uma jornada de fé e reflexão por meio de canções que ganharam destaque em seu projeto, como “Obra Prima”, “Deserto Não Será Seu Fim”, “Tempo”, “Eu Cuido de Ti”, “Noites Traiçoeiras”, “Vai Passar” e a consagrada “Além do Rio Azul”.
No domingo, a programação começa às 12h, com almoço em prol da Creche Maria Piovezan Bim, acompanhado de show de Luisa Ribeiro com música ao vivo. A partir das 13h, a Feira Gastronômica e a exposição de empresas continuam abertas ao público.
A partir das 15h a programação contará com Intervenção Circense e apresentação da Oficina de Dança do SCFV (Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos). Encerrando a programação musical da festa, às 22h, Maria Cecília & Rodolfo se apresentam em um grande show gratuito.