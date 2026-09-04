Lucianópolis - Lucianópolis (50 quilômetros de Bauru) se prepara para receber a 4.ª Festa da Laranja, neste sábado (5) e domingo (6), com feira gastronômica, exposição de empresas e produtos, atividades voltadas ao setor agrícola e apresentações culturais e musicais. Entre os principais destaques da programação, estão os shows gratuitos de Luciano Camargo, no sábado, às 21h, e da dupla Maria Cecília & Rodolfo, no domingo, às 22h.

A Festa da Laranja terá como palco o Centro de Convenções da cidade, e entrada gratuita. No sábado, a programação começa com o Dia de Campo, que contará com palestras e atividades técnicas realizadas em parceria com o Sebrae e o Senar.

A partir das 12h, acontece a Feira Gastronômica, com exposição de empresas e produtos ligados à produção local e ao setor agrícola. Às 16h, o público poderá acompanhar a exibição do documentário "Histórias de Lucianópolis", produção que resgata histórias, memórias e personagens do município.